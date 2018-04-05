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    ГСЧС обещает дальнейший паводок в руслах Дуная, Припяти и Днепра

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    Потопы и наводнения - большая вода пришла в Украину (33)

    (обновлено: )9721
    Украинские спасатели предупреждают, что высокий уровень воды сохранится в Вилково Одесской обла сти, Ратневском и Старовыжевском районах Волынской области, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях.
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    hromadske.poltava.ua

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. По данным Укргидрометцентра, на реках Украины продолжится развитие весеннего половодья, 5 — 6 апреля ожидается дальнейший подъем уровня воды, говорится утром в четверг на сайте Госслужбы ЧС Украины.

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    По данным метеорологов и спасателей затопления пойменных территорий ожидается в руслах таких рек:

    — на реках бассейна Припяти на 0,1-0,5 метра с последующим затоплением пойменных территорий и достижением отметок начального затопления отдельных хозяйственных сооружений (в Ратневском р-н Волинськой обл.);

    — на левых притоках Среднего Днепра 0,6-1,0 метра с выходом воды на пойму (Сумская, Полтавская, Днепропетровская обл.)

    — на р. Дунай в городе Вилково (Одесская обл.) сохранится опасный уровень воды в пределах 160-170 см над нулевой отметкой.

    — на реке Выжевка в Волынской области ожидается продолжение повышения уровней воды интенсивностью 1-3 см в сутки, возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных построек, в отдельных населенных пунктах Старовыжевського района.

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    На остальных реках будет преобладать суточная интенсивность роста уровней воды до 20-30 см.

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