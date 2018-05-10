Масштабный пожар под Днепром: горит мусорная свалка

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Пожар площадью около 1,5 тысяч квадратных метров вспыхнул в четверг на мусорной свалке в городе Подгородное Днепропетровской области, сообщила Госслужба Украины по ЧС.

В сообщении говорится, что в четверг спасателям поступила информация о пожаре на открытой территории полигона для переработки твердых бытовых отходов, туда направили пожарных.

dp.dsns.gov.ua На месте пожара на мусорной свалке

"Сейчас продолжается ликвидация пожара на мусорной свалке, площадь которой составляет ориентировочно 1,5 тысячи квадратных метров. Причина пожара устанавливается правоохранительными органами", — сообщается на сайте Госслужбы.

К ликвидации пожара привлечены 17 человек и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

Ранее сообщалось, что пожар на свалке твердых бытовых отходов в Полтавской области продолжался несколько дней.