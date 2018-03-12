Лобовое ДТП в Днепропетровской области: число жертв возросло

ГУНП в Днепропетровской области

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. Четыре человека погибли и трое пострадали в результате столкновения автомобиля, автобуса и грузовика на 295 км автодороги Знаменка-Луганск-Изварино в Днепропетровской области, сообщила в понедельник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

Ранее сообщалось, что авария в Днепропетровской области унесла жизни трех человек.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом "Рута", после чего допустил лобовое столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz", — говорится в сообщении. Указывается, что ДТП произошло 11 марта.

ГУНП в Днепропетровской области В лобовом ДТП в Днепропетровской области погибли четверо

По данным полиции, в результате ДТП загорелись два транспортных средства, четыре человека, в том числе ребенок, погибли на месте, еще три человека получили травмы, их госпитализировали.

Возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения", санкция которой предусматривает до десяти лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.