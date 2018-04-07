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    Женщина подорвалась на заминированном электроприборе в Днепропетровской области

    Тема:

    Криминальные войны в Украине (357)

    (обновлено: )216
    По словам первого заместителя руководителя Национальной полиции Вячеслава Аброськина, в руках женщины сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под бытовой электроприбор.
    Убийство в Днепропетровской области. Женщина подорвалась из-за электроприбора
    Facebook Вячеслава Аброськина

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. В субботу в Днепропетровской области произошло жестокое убийство женщины. В полицию поступило сообщение, что в частном доме произошел взрыв газа и обнаружен труп женщины-хозяйки, 1972 г.р., с множественными осколочными ранениями лица и рук, сообщил в Facebook первый заместитель руководителя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

    Полиция Украины
    REUTERS/Gleb Garanich
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    "По прибытию было установлено, что в руках женщины сработало самодельное взрывное устройство, замаскированное под бытовой электроприбор. В середине него находился, вероятно, корпус гранаты с электродетонатором, который, в свою очередь, был подсоединен к проводам питания прибора. Уже в ходе проведения необходимых мероприятий было установлено, что еще в начале марта во дворе своего дома у забора эта женщина вместе с мужем нашли пакет, в котором находился электрический бытовой прибор и еще некоторые вещи. Пакет осмотрели и решили оставить себе", — написал Аброськин.

    По его словам, скорее всего, утром женщина решила использовать это бытовой электроприбор, присоединила его к электросети и в это время раздался взрыв.

    "Полиция проводит мероприятия, направленные на установление личности убийцы, который изготовил и в дальнейшем использовал такой жестокий способ для лишения жизни людей. Было ли направлено это на лишение жизни именно этой женщины — покажет следствие", — добавил первый замначальника Нацполиции.

    Напомним, ранее стало известно, что в Ирпене Киевской области жестоко пытали и убили 81-летнего мужчину и его 79-летнюю жену.

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