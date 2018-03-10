Вятрович показал подписи нардепов за переименование Днепропетровской области

КИЕВ, 10 мар — РИА Новости Украина. Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович показал в сети список нардепов поддержавших переименование Днепропетровской области в Сичеславскую.

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"Поддерживаю! Сичеславская область — это единение современной Украины с Украиной казацкой", — написал Вятрович на своей странице в Facebook после обсуждения этого вопроса с членами общественных организаций.

В 2016 году Днепропетровск был переименован в Днепр. Область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в основной закон.

Ранее петиция о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую была зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Украинский институт национальной памяти возглавляет Владимир Вятрович.