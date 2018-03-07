У Вятровича придумали, как переименовать Днепропетровскую область

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую в рамках закона о декоммунизации, считает представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.

В 2016 году Днепропетровск был переименован в Днепр. Область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в основной закон.

"Нужно соответствующее представление не менее 150 народных депутатов для внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Верховной рады, чтобы после прохождения соответствующей процедуры мы вместо Днепропетровской области имели Сечеславскую", — заявил Короленко, которого цитирует пресс-служба института.

По его словам, именно такое название является оптимальным, а также исторически и этнографически обоснованное. "Оно будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы", — добавил Короленко.

Ранее петиция о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую была зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко.

В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

Институт национальной памяти Украины возглавляет Владимир Вятрович.