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    У Вятровича придумали, как переименовать Днепропетровскую область

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    (обновлено: )516013
    Представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко считает, что Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую - это "будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы".
    Днепропетровская область.
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    КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. Днепропетровскую область необходимо переименовать в Сечеславскую в рамках закона о декоммунизации, считает представитель Украинского института национальной памяти Богдан Короленко.

    В 2016 году Днепропетровск был переименован в Днепр. Область по-прежнему называется Днепропетровской. Названия областей закреплены в Конституции Украины, для переименования необходимо внести поправки в основной закон.

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    "Нужно соответствующее представление не менее 150 народных депутатов для внесения соответствующего законопроекта на рассмотрение Верховной рады, чтобы после прохождения соответствующей процедуры мы вместо Днепропетровской области имели Сечеславскую", — заявил Короленко, которого цитирует пресс-служба института.

    По его словам, именно такое название является оптимальным, а также исторически и этнографически обоснованное. "Оно будет отражать казацкий этап истории этого края и этап национально-освободительной борьбы", — добавил Короленко.

    Ранее петиция о переименовании Днепропетровской области в Сечеславскую была зарегистрирована на сайте президента Украины Петра Порошенко.

    В мае 2015 года вступил в силу принятый Верховной Радой закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов". Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

    Институт национальной памяти Украины возглавляет Владимир Вятрович.

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