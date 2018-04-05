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    В Одессе мужчина умер от инсульта, не пережив отравления своего пса

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    По информации соцсетей, когда одессит Анатолий увидел, что пес Шарик забился в конвульсиях и заскулил, он схватил его на руки и побежал, чтобы успеть в ветеринарную клинику, "пожилой Анатолий плакал и прижимал к себе Шарика".
    Пес Шарик
    Facebook Юли Джулиан

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. В Одессе умер мужчина, после того как догхантеры отравили его собаку, сообщила Юлия Джулиан в Facebook.

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    Несчастье произошло 2 апреля. По словам женщины, 59-летний Анатолий работал охранником на рынке, вместе с ним на дежурстве находилась маленькая рыжая собака Шарик.

    "Шарик многие годы был четверолапыми родным другом, радостью в жизни, любимым и единственным мужчины", — пишет Юлия.

    В тот день неизвестные отравили пса. Когда Анатолий увидел, что Шарик забился в конвульсиях и заскулил, он схватил его на руки и побежал к выходу с рынка, чтобы успеть в ветеринарную клинику. По словам очевидцев, пожилой Анатолий плакал и прижимал к себе Шарика.

    Не успев добежать до ветеринарки, мужчине стало плохо, он вначале прислонился к забору, потом упал. Прохожие вызвали скорую. Медики доставили его в реанимацию с диагнозом "геморагический инсульт, кома", в тяжелейшем состоянии.

    Шарика ветеринарам спасти удалось. Мужчина же умер на следующий день, не приходя в сознание.

    Ранее сообщалось, что на киевском жилмассиве "Оболонь" неизвестные рассыпали у одного из детских садов отраву в виде таблеток, в результате инцидента погибла собака.

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