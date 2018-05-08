В Одессе сообщают о массовом отравлении шаурмой

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КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Одессе зафиксировано массовое отравление людей в кафе. Состояние людей, оказавшихся в инфекционной больнице после употребления шаурмы, средней тяжести, сообщает телеканал "ГРАД"со ссылкой на начальника управления Госпродпотребслужбы в Одесской области Лидию Степанову.

"По состоянию на сегодня в Одессе зарегистрировано групповая заболеваемость острой кишечной инфекцией, связанная с употреблением шаурмы. Изготовлена еда была в кафе "Вкус Востока" на улице Канатная, 99. Заболевания начали регистрироваться с 5 мая, когда обратились за помощью в инфекционную больницу трое заболевших, еще двое — 6 мая. Четыре человека — в ночь с 6-го на 7 мая и остальные — сегодня — 8 мая. Среди заболевших ребенок — 2,5 года. Состояние заболевших — средней степени тяжести", — сказала Степанова.

При обследовании кафе установлено, что причина отравления — несоблюдение работниками заведения противоэпидемического режима, гигиенических требований и обработки посуды, правил личной гигиены.

У поваров нет данных о прохождении медосмотра. Для приготовления соуса, который использовался для шаурмы применены серые яйца, что запрещено санитарным законодательством. Сейчас кафе временно закрыто.

В Черкассах во вторник произошло массовое отравление, дети начали падать в обморок прямо во время школьной линейки. В больницу сначала попали три ребенка, потом 42, а позже, по данным ГСЧС, число госпитализированных возросло до 55 (53 ребенка и два учителя). Возбуждено уголовное дело, президент Петр Порошенко поручил принять меры, чтобы установить причину массового отравления.