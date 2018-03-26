Премьер Британии сообщила о масштабах отравления в Солсбери

Adrian DENNIS / AFP

КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. Более 130 человек могли пострадать от неизвестного вещества, которым в Солсбери 4 марта отравили экс-сотрудника ГРУ, работавшего на британскую разведку, Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, сообщила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

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"Мы полагаем, что более 130 человек в Солсбери могли потенциально подвергнуться действию этого нервно-паралитического вещества", — сказала Мэй в понедельник, выступая в парламенте.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

"Сергей и Юлия Скрипаль остаются в больнице в критическом состоянии, к сожалению, в конце прошлой недели доктора указали, что в ближайшее время их состояние вряд ли изменится. Они, возможно, никогда не поправятся полностью", — сказала Мэй.

Также премьер Великобритании заявила, что Россия представила более 20 различных версий касательно вещества, которым были отравлены Сергей и Юлия Скрипали.

"Ни одна другая страна не имеет такого сочетания возможностей, намерений и мотивов совершить подобное деяние. Нет других возможных объяснений. И это мнение не только Великобритании. Это единогласное мнение всех членов ЕС на последнем саммите ЕС, это мнение стран НАТО", — сказала Мэй.

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"Мы дали российскому правительству возможность предоставить объяснения, но они этого не сделали. Они не объяснили ни наличие незадекларированной химической программы, противоречащей международному законодательству, ни объяснения, из которого следует, что Россия могла утратить контроль за веществом, ни того, как оно могло быть использовано в Великобритании", — отметила она.

Вместо этого, по словам Мэй, Россия представила множество противоречащих друг другу версий.

"Невероятным образом они предложили, по меньшей мере, 21 различный аргумент. Они заявляли, что никогда не производили "Новички", или производили, но потом уничтожили. Они пытались заявить, что данное нервно-паралитическое вещество не покрывается конвенцией о химическом оружии, они указывали пальцем на другие страны, в том числе, на Словакию Чехию, Швецию и даже пытались заявить, что Великобритания может быть ответственна за применение химоружия против собственных граждан", — заявила премьер.