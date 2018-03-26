Бортник: на место высланных 13-ти российских дипломатов приедут 13 новых

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Украина высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"В ответ на циничную химическую атаку в Солсбери (Великобритания) Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, приняла решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся. А как известно, наши дипломатические отношения с РФ де-факто заморожены", – написал президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Еще день назад первый вице-спикер парламента, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко прокомментировала упреки в том, что страны ЕС готовятся выслать российских дипломатов, а Украина – нет, заявив, что ответная высылка украинских консулов оставит украинских политзаключенных в России без поддержки.

Читайте также: Все новые версии: что стоит за отравлением шпиона Скрипаля?

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики, политолог Руслан Бортник пояснил, как определяется количество высылаемых дипломатов.

"Все высылают то количество дипломатов, которых они (Иванова, Петрова, Сидорова) подозревают в какой-то незаконной деятельности. И в разных странах это количество будет разным. Более того, место высланных дипломатов займут другие дипломаты. Об этом никто не говорит, но это бесконечно интересный процесс: эти уедут, приедут другие. Речь не идет о сокращении количества дипломатического или консульского состава миссий, в Британии в том числе", – сказал Руслан Бортник в комментарии РИА Новости Украина.

По мнению политолога, высылая российских дипломатов, Украина таким образом реагирует на намечающийся определенный информационный кризис.

"На фоне того, что из Британии высылают, в европейском союзе идут аналогичные процессы, в Украине начали говорить: А почему мы не делаем этого? Почему мы не выслали дипломатов, несмотря на то, что мы говорим, что воюем с Россией, раз она – агрессор? И мне кажется, что эта высылка – попытка сбить возникающий информационный кризис на фоне высылки дипломатов в Европе и вероятной высылки в США. Это попытка прореагировать на этот кризис и не остаться потом обвиненным патриотически и националистически настроенной частью общества", – пояснил Бортник.

Однако, по словам политолога, это ни к чему не ведет, "поскольку на место высланных 13 высланных приедут 13 новых российских дипломатов".