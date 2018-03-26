В МИД уточнили подробности высылки российских дипломатов из Украины

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Высылка 13 российских дипломатов с Украины состоится в ближайшее время, они будут объявлены персона нон грата, заявила в понедельник пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца.

"Мы приняли сегодня вместе с компетентными органами решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих, кто остался. Это и из Киева, и из генконсульств России на территории Украины. Мы получили все доказательства, они являются представителями российских спецслужб", — сообщила Беца в понедельник в эфире телеканала "112 Украина".

Она сообщила, что "в ближайшее время произойдет их выдворение с территории Украины, сегодня, буквально сейчас, будет вручена нота временно поверенному РФ в Украине о выдворении этих дипломатов и объявлении их персона нон грата".

Ранее президент Петр Порошенко заявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов из-за ситуации с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.