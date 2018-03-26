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    Высылка российских дипломатов не пройдет бесследно - МИД РФ

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (128)

    (обновлено: )23020
    Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран Запада решением о высылке российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило министерство иностранных дел РФ.
    Завершение реконструкции шпиля здания МИД РФ
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Высылка российских дипломатов рядом стран-членов ЕС и НАТО не пройдет бесследно, Москва отреагирует на "недружественный шаг", заявили в министерстве иностранных дел России.

    "Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно и мы на него отреагируем", — говорится в сообщении ведомства.

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    Россия выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран Запада решением о высылке российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщило министерство иностранных дел РФ.

    "Выражаем решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов", — говорится в сообщении министерства.

    "Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери", — отметило ведомство.

    Ранее 14 стран ЕС, а также США, Канада и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

    В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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