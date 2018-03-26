Туск: 14 стран ЕС приняли решение о высылке российских дипломатов

КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина, Мария Князева. Глава Евросовета Дональд Туск сообщил, что 14 стран Евросоюза приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери.

"Уже сегодня 14 стран Евросоюза решили выслать российских дипломатов. Дополнительные меры не исключены в ближайшие дни и недели", — заявил он.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. Ряд СМИ также сообщали, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.