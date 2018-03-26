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26.03.201817:20
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    Россия

    Из-за высылки дипломатов рубль начал падение

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (126)

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    Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.12 снижался на 0,1 рубля - до 57,2 рубля, курс евро рос на 0,2 рубля и равнялся 70,93 рубля. Рубль потерял на новости около 30 копеек против уровней, на которых он находился до выхода сообщений о высылке.
    Рубли
    REUTERS Kacper Pempel

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Рубль и российский рынок акций попали под давление на фоне новостей о высылке российских дипломатов из ряда стран в связи с "делом Скрипаля", свидетельствуют данные торгов.

    Саммит ЕС в Брюсселе
    REUTERS John Thys/Pool via Reuters
    Первый день саммита ЕС: тема №1 не Савченко, а "дело Скрипаля"

    В частности, США высылают 60 дипломатических сотрудников РФ, Германия, Франция, Польша – по четыре каждая, Чехия — трех, Нидерланды — двух.

    Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 16.12 снижался на 0,1 рубля — до 57,2 рубля, курс евро рос на 0,2 рубля и равнялся 70,93 рубля. Рубль потерял на новости около 30 копеек против уровней, на которых он находился до выхода сообщений о высылке.

    Индекс Мосбиржи снижается к этому часу на 0,8% — до 2268 пунктов, РТС — на 0,9%, до 1250 пунктов. На новостях о высылке индексы потеряли дополнительно 0,7-0,8 процентного пункта.

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