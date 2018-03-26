Польша и Франция высылают российских дипломатов

КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. Польша высылает из страны четырех российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в понедельник в Варшаве.

Также Франция высылает четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщает агентство Рейтер.

"Сегодня Польша приняла решение о признании персона нон грата четырех дипломатов России", — сказал Чапутович.

Чапутович заявил, что эти действия предприняты "в знак солидарности с Великобританией".

"Наш ответ – это часть широкой реакции международного сообщества на отравление Сергея Скрипаля", — сказал он, заявив, что Россия причастна к этому инциденту

Четыре российских дипломата должны покинуть Польшу до полуночи 3 апреля, заявил министр.

"Срок установлен до полуночи 3 апреля", — сказал Чапутович. При этом он не исключил, что Россия предпримет такие же шаги.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. Ряд СМИ также сообщали, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов.

В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.