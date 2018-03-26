наверх
26.03.201817:20
Курсы валют НБУ
  • USD26.27+ 0.01
  • EUR32.43+ 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    Польша и Франция высылают российских дипломатов

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (126)

    (обновлено: )30117
    Четыре российских дипломата должны покинуть Польшу до полуночи 3 апреля, заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в понедельник в Варшаве.
    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua

    КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. Польша высылает из страны четырех российских дипломатов из-за "дела Скрипаля", заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович журналистам в понедельник в Варшаве.

    Также Франция высылает четырех российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля", сообщает агентство Рейтер.

    Появилось видео, как российские дипломаты покидают Лондон. Видео
    RT на русском/Youtube
    Появилось видео, как российские дипломаты покидают Лондон

    "Сегодня Польша приняла решение о признании персона нон грата четырех дипломатов России", — сказал Чапутович.

    Чапутович заявил, что эти действия предприняты "в знак солидарности с Великобританией".

    "Наш ответ – это часть широкой реакции международного сообщества на отравление Сергея Скрипаля", — сказал он, заявив, что Россия причастна к этому инциденту

    Четыре российских дипломата должны покинуть Польшу до полуночи 3 апреля, заявил министр.

    "Срок установлен до полуночи 3 апреля", — сказал Чапутович. При этом он не исключил, что Россия предпримет такие же шаги.

    На прошлой неделе лидеры стран ЕС согласовали на саммите общее заявление по инциденту в Солсбери, указав, что согласны с оценкой правительства Британии о "весьма вероятной" ответственности РФ и отсутствии "иного правдоподобного объяснения". Кроме того, на Евросовете было согласовано решение об отзыве для консультаций посла ЕС в РФ. Национальные правительства проработают собственные меры реагирования, включая высылку или отзыв дипломатов. Ряд СМИ также сообщали, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов.

    В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
    ЧП в российском Кемерово: десятки погибших
    Апелляционный суд Киева
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Директор центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
    Отравление Скрипаля. Британия против России