В Совфеде РФ сообщили, какой будет ответ России на высылку дипломатов

КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Из России будет выслано не менее 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на действия США по высылке 60 российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Ранее стало известно, что США высылают 60 дипломатических сотрудников РФ, Германия, Франция, Польша – по четыре каждая, Чехия — трех, Нидерланды — двух.

"Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова. Так что в ответ такой "подарок" США получат", — сказал Джабаров.

Он отметил, что, несомненно, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом Дональдом Трампом под "сильнейшим" давлением американского истеблишмента.

"Он подвергся крайне жёсткой критике из-за того, что все же поздравил Владимира Путина с переизбранием, а также что вёл подготовку к встрече с президентом России, к саммиту — в результате, ему пришлось принять это решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России", — заявил сенатор.