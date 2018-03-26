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    В Совфеде РФ сообщили, какой будет ответ России на высылку дипломатов

    Тема:

    Отравление Скрипаля. Британия против России (126)

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    По словам первого зампреда комитета Совета Федерации по международным делам Владимира Джабарова, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом Дональдом Трампом под "сильнейшим" давлением американского истеблишмента.
    Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 мар — РИА Новости Украина. Из России будет выслано не менее 60 сотрудников американской дипмиссии в ответ на действия США по высылке 60 российских дипломатов, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

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    Ранее стало известно, что США высылают 60 дипломатических сотрудников РФ, Германия, Франция, Польша – по четыре каждая, Чехия — трех, Нидерланды — двух.

    "Понятно, что решение будет принимать политическое руководство страны, но понятно, что меры будут зеркальными, коснутся того же числа сотрудников, так как численность наших дипмиссий одинакова. Так что в ответ такой "подарок" США получат", — сказал Джабаров.

    Он отметил, что, несомненно, решение о высылке российских дипломатов было принято президентом Дональдом Трампом под "сильнейшим" давлением американского истеблишмента.

    "Он подвергся крайне жёсткой критике из-за того, что все же поздравил Владимира Путина с переизбранием, а также что вёл подготовку к встрече с президентом России, к саммиту — в результате, ему пришлось принять это решение о высылке, чтобы доказать, что он не друг России", — заявил сенатор.

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