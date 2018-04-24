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    По Киевом зафиксировано массовое отравление водопроводной водой

    (обновлено: )16730
    По информации Госпродпотребслужбы, в инфекционное отделение киевской больницы с диагнозом "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии" госпитализированы 19 человек, из них 15 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет.
    Водопроводный кран
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В селе Софиевская Борщаговка (Киевская область) медики сообщили о массовом отравлении людей из-за употребления некачественной воды, сообщает УНИАН.

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    По информации Госпродпотребслужбы, в инфекционное отделение ЦРБ Киево-Святошинского района с диагнозом "гастроэнтероколит ротавирусной этиологии" госпитализированы 19 человек, из них 15 детей в возрасте от 5 месяцев до 9 лет.

    По результатам экспресс-теста, лабораторно подтверждена ротавирусная инфекция у 16 людей. Установлено, что вероятной причиной заболевания жителей микрорайона, которые для приготовления пищи используют водопроводную воду, стали неоднократные перебои и отсутствие водоснабжения на территории жилых комплексов с.Софиевская Борщаговка в связи с прорывами на водопроводной сети по адресу: г..Киев, ул.Зодчих.

    Отобрано 8 образцов воды для исследования на бактериологические и санитарно-химические и вирусологические показатели. Софиевско-Борщаговский сельсовет обеспечил жителей привозной питьевой водой и оповестил население об ограничении использования питьевой воды из централизованных сетей для питьевых нужд и приготовления пищи.

    Ранее сообщалось, что в общеобразовательной школе села Окно Заставновского района Черновицкой области отравились 24 ученика и 6 человек персонала.

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