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    Посольство РФ: позиция Британии по делу Скрипаля - "политическая провокация"

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    Отравление Скрипаля. Британия против России (136)

    (обновлено: )11730
    По словам представителя посольства России в Лондоне, Россия наблюдает еще одну политическую провокацию, основанную на чистых предположениях, а существующие международные законодательные механизмы, такие как ОЗХО используются избирательно и непрозрачно.
    Посольство РФ в Великобритании
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 26 мар – РИА Новости Украина. Представитель посольства России в Лондоне назвал британскую позицию по ситуации в Солсбери, где нервно-паралитическим веществом были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, политической провокацией.

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    "К сожалению, мы наблюдаем еще одну политическую провокацию, основанную на чистых предположениях. Кроме того, существующие международные законодательные механизмы, такие как ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия – ред.), используются избирательно и непрозрачно", — сказал представитель пресс-службы посольства в понедельник.

    По его словам, случай с семейством Скрипаль – не первый. "Последний пример – это санкции после переворота на Украине и самоопределения Крыма. Сегодня Лондон пытается начать новую волну", — сказал он. Краткосрочные цели, отметил дипломат, это "компенсация утраты международного влияния" и попытка отвлечь внимания граждан от ситуации на переговорах по Brexit.

    Ранее 16 стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия и Украина приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. Великобритания ранее выслала 23 российских дипломатов.

    В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

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