Британия и Польша договорились об информационной борьбе с Россией

КИЕВ, 21 дек – РИА Новости Украина. Великобритания и Польша начнут реализацию совместного проекта по противодействию "российским информационным операциям" в регионе. Об этом, как ожидается, в четверг объявит британский премьер Тереза Мэй, сообщили РИА Новости в канцелярии правительства.

Мэй 21 декабря отправится в Варшаву, где примет участие в ежегодном двустороннем саммите. Визит Мэй призван продемонстрировать намерение укреплять отношения двух стран, особенно в ключе предстоящего выхода Британии из ЕС. Вместе с Мэй в Польшу приедут несколько британских министров, в том числе глава МИД, глава Минфина, глава МВД и министр обороны.

Заключение соглашения планируется за несколько дней до визита министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона в Москву.

"Премьер готова одобрить укрепление польско-британского сотрудничества по противодействию российской дезинформации в регионе, в том числе через создание новых двусторонних проектов в области коммуникации. Британия выделит на эти цели 5 миллионов фунтов стерлингов, Польша выделит столько же", — сказал представитель канцелярии.

"Проект направлен на укрепление наших возможностей по выявлению и противодействию российским информационным операциям, а также на поддержку финансируемого Польшей телеканала Belsat, который предоставляет жителям Белоруссии беспристрастные и честные репортажи", — добавил он.

На Западе неоднократно заявляли о "кампании российской дезинформации" и вмешательстве России во внутренние дела стран, однако не приводят конкретных доказательств, в Москве не раз подобные обвинения отвергали и называли их голословными.

В последнее время тема информационной борьбы с российскими СМИ стала довольно часто звучать на Западе. В ноябре прошлого года Европарламент принял резолюцию под названием "Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон". В документе, ряд положений которого граничит с предложением ввести цензуру в отношении российских СМИ, утверждалось, что Россия якобы оказывает финансовую поддержку оппозиционным политическим партиям и организациям в странах-членах ЕС, а также использует фактор двусторонних межгосударственных отношений для разобщения членов сообщества.

В качестве основных информационных угроз Евросоюзу и его партнерам в Восточной Европе в резолюции называются агентство Sputnik, телеканал RT, фонд "Русский мир" и подведомственное российскому МИД федеральное агентство "Россотрудничество". Президент России Владимир Путин, комментируя решение ЕП, заявил, что принятие этой резолюции свидетельствует о деградации представления о демократии в европейском обществе, при этом выразив надежду, что здравый смысл восторжествует и до реальных ограничений дело не дойдет.

Также Мэй заявит об активизации сотрудничества с Польшей в области кибербезопасности. Как ожидается, в марте 2018 года британский Национальный центр по кибербезопасности посетит делегация польских специалистов.

Мэй также намерена заверить Польшу в том, что после Brexit Лондон будет выстраивать с Варшавой самое тесное сотрудничество.

"Несмотря на то, что Британия покидает ЕС, мы не покидаем Европу. Я подтверждаю премьер-министру Польши, что мы хотим сотрудничать с его страной и другими членами ЕС в деле защиты наших граждан, интересов и общих ценностей… Соглашение о сотрудничестве в области обороны, которое мы подписываем сегодня, – важный знак углубления сотрудничества", — говорится в полученном РИА Новости тексте выступления Мэй в Варшаве.

Напомним, Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года.