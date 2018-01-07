СМИ уточнили дату, когда уволят шесть министров британского правительства

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. Перестановки в британском правительстве, о которых ранее сообщали британские СМИ, будут объявлены в понедельник, пишет газета Sunday Times.

По данным издания, ключевые фигуры кабинета – главы МИД, МВД, минфина и министерства по вопросам Brexit – останутся на своих местах.

Ожидается, что премьер-министр Тереза Мэй отправит в отставку не менее шести членов правительства. Своих постов, в частности, лишатся министр образования Джастин Грининг, которая раздражает премьера "покровительственным" тоном, председатель Консервативной партии Патрик Маклохлин, лидер палаты общин Андреа Лидсом, министр транспорта Крис Грэйлинг и министр по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Грег Кларк. Все они признаны "неэффективным балластом", сообщили источники Times.

Среди кандидатов на вакантные места в кабинете издание называет женщин и представителей этнических меньшинств из британского парламента.

Ранее еврокомиссар по бюджету ЕС Гюнтер Эттингер сообщил, что общий бюджет Евросоюза из-за выхода Великобритании из ЕС будет терять ежегодно 14 миллиардов евро, половина этих средств должна быть возмещена дополнительными взносами 27 остающихся в Евросоюзе государств.