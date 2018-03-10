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    Абу Бакр аль-Багдади

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 22
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    Абу Бакр аль-Багдади
    ИГ признала гибель главаря группировки аль-Багдади - СМИ
    13:24 11.07.2017
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    Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Пентагон не подтверждает ликвидацию Россией главаря ИГ
    16:18 16.06.2017
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    По словам представителя Пентагона, на данный момент у военного ведомства нет ничего, что подтверждало бы сообщения Минобороны России о возможном уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Коалиция не подтверждает данные о ликвидации Россией главаря ИГ
    12:49 16.06.2017
    76
    Коалиция во главе с США пока не может подтвердить сообщения о ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство" Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади при ударе ВКС РФ.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Лидер ИГ аль-Багдади уничтожен в результате увиаудара - Минобороны РФ
    10:12 16.06.2017
    1070
    СМИ неоднократно публиковали информацию о ликвидации лидера группировки "Исламское государство" Ибрагима Абу-Бакра аль-Багдади, но она не находила подтверждения.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Лидер ИГ пытается удержать боевиков от бегства из атакуемого Мосула
    05:14 03.11.2016
    551Вооруженный конфликт в Сирии.
    По данным СМИ, лидер террористической группировки также призвал боевиков "выпустить огонь гнева" на турецкие вооруженные силы, которые ведут борьбу с ИГ в Сирии, называв Турцию новой "сферой деятельности" ИГ.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Лидер ИГ все еще может находиться на территории Мосула
    05:59 02.11.2016
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    Как заявил глава администрации президента Иракского Курдистана Фуад Хуссейн, правительство располагает информацией от нескольких источников, что "аль-Багдади еще там и, если его убьют, это будет означать конец всей системе ИГ".
    Боевики ИГ. Архивное фото
    Главаря и троих командиров ИГ пытались отравить - СМИ
    16:04 03.10.2016
    99Военная кампания против "Исламского государства"
    Как сообщается, главарь ИГ Абу Бакр аль-Багдади и еще три ведущих командира отравились ядом в их пище. Боевики "страдают от тяжелого отравления", их увезли под строгим наблюдением в неизвестное место.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Уничтожение главы ИГ не изменит деятельность террористов - эксперт
    07:20 15.06.2016
    188Военная кампания против "Исламского государства"
    Британское издание Mirror сообщает о том, что глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит 10 июня. Кандидат политических наук Владимир Кушниренко в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал, подтвердится ли эта информация.
    Абу Бакр аль-Багдади
    ВВС США уничтожили главного террориста в мире - аль-Багдади
    16:33 14.06.2016
    340Доклад Британии о войне в Ираке
    По сообщению западных средств массовой информации, лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит в ходе авиаудара коалиции по Ракке на пятый день Рамадана.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Главарь ИГ ранен в результате авиаудара
    12:45 10.06.2016
    134Военная кампания против "Исламского государства"
    В возглавляемой США коалиции заявили, что не могут подтвердить сообщения о ранении Аль-Багдади в результате авиаудара на иракско-сирийской границе.
    Абу Бакр аль-Багдади
    Лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади ранен при обстреле - иракское командование
    00:13 12.10.2015
    159Военная кампания против "Исламского государства"
    Абу Бакр аль-Багдади был ранен при обстреле его конвоя. Кроме того, были убиты два командира, находившиеся в его конвое. Это Омар аль-Кубейси, ответственный за финансы в городе Абу Камаль, и Абу Саад аль-Карбули, координировавший безопасность.
    Ситуация в Ираке
    Лидера ИГ нет среди уничтоженных при авиаударе главарей группировки - СМИ
    17:45 11.10.2015
    373Военная кампания против "Исламского государства"
    Согласно информации, которую предоставили сотрудники медицинских служб и местные жители, среди главарей, уничтоженных в Ираке в результате авиаудара ВВС страны, Абу Бакр аль-Багдади не числится.
    Боевики Исламского государства
    Боевики ИГ подтвердили гибель главаря аль-Багдади и присягнули новому "халифу"
    00:10 25.04.2015
    263Военная кампания против "Исламского государства"
    Новым главарем фанатиков исламистов ИГ, демонстрирующих беспрецедентную жестокость, стал Абдуррахман Мустафа Аль Шейхлар, получивший прозвище Абу Аля Аль-Афри.
    Боевики Исламского государства
    Армия США рассекретила документы с данными лидера ИГ аль-Багдади
    02:19 20.02.2015
    137
    В прессу попали рассекреченные документы о лидере "Исламскго государства" Абу Бакре аль-Багдади. Он был случайно задержан в 2004 году и год провел в иракской тюрьме.
    Боевики
    Главарь ИГ аль-Багдади серьезно ранен при авиаударе на северо-западе Ирака - СМИ
    09:14 20.01.2015
    96Военная кампания против "Исламского государства"
    Абу Бакр аль-Багдади, главарь ИГ, получил серьезные ранения в городе Эль-Каим в результате авиаудара, однако чудом выжил, сообщил в интервью панарабской газете "Аль-Хаят" премьер-министр арабской республики Хайдер аль-Абади.
    Дэвид Кэмерон. Архивное фото
    Террористы не должны угрожать свободе слова и демократии - Кэмерон
    19:46 07.01.2015
    45Франция: террор нарастает
    Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что нужно не допустить, чтобы террористы угрожали свободе слова и демократии.
    Теракт в Париже
    Парижская трагедия в деталях 
    19:07 07.01.2015
    3607Франция: террор нарастает
    В среду в здании еженедельника Charlie Hebdo неизвестные устроили стрельбу, в результате чего погибли 12 человек, в том числе двое полицейских.
    Теракт в Париже
    Теракты, подобные парижскому, могут произойти в Британии - исламская НКО
    19:02 07.01.2015
    139Франция: террор нарастает
    Мохаммед Шафик, глава некоммерческой организации Ramadhan Foundation, которая работает с британскими молодыми мусульманами, предполагает, что "парижский" теракт вполне может повториться и в Британии.
    Боевики Исламского государства
    Лидер ИГ аль-Багдади ранен в результате авиаудара в Ираке
    22:16 09.11.2014
    136
    В субботу самолеты США нанесли удар по району в городе Аль-Каим (провинция Аль-Анбар), где проходило собрание командиров ИГ. После этого в СМИ появились сообщения о ранении главаря ИГ.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Спецслужбы Ирака проверяют сообщения о гибели лидера террористов ИГ
    13:53 09.11.2014
    93
    Достоверная информация на данный момент отсутствует. Имеется информация от неофициальных источников, и пока она не подтверждена.
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