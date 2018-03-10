Как передает иракское издание, в заявлении группировки говорится, что аль-Багдади погиб и в ближайшее время будет объявлено имя его преемника. Никаких подробностей гибели главаря группировка не привела.
По словам представителя Пентагона, на данный момент у военного ведомства нет ничего, что подтверждало бы сообщения Минобороны России о возможном уничтожении главаря террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади.
По данным СМИ, лидер террористической группировки также призвал боевиков "выпустить огонь гнева" на турецкие вооруженные силы, которые ведут борьбу с ИГ в Сирии, называв Турцию новой "сферой деятельности" ИГ.
Как заявил глава администрации президента Иракского Курдистана Фуад Хуссейн, правительство располагает информацией от нескольких источников, что "аль-Багдади еще там и, если его убьют, это будет означать конец всей системе ИГ".
Британское издание Mirror сообщает о том, что глава "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади был убит 10 июня. Кандидат политических наук Владимир Кушниренко в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировал, подтвердится ли эта информация.
Абу Бакр аль-Багдади был ранен при обстреле его конвоя. Кроме того, были убиты два командира, находившиеся в его конвое. Это Омар аль-Кубейси, ответственный за финансы в городе Абу Камаль, и Абу Саад аль-Карбули, координировавший безопасность.
Абу Бакр аль-Багдади, главарь ИГ, получил серьезные ранения в городе Эль-Каим в результате авиаудара, однако чудом выжил, сообщил в интервью панарабской газете "Аль-Хаят" премьер-министр арабской республики Хайдер аль-Абади.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".