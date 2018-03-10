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Абу Бакр аль-Багдади был ранен при обстреле его конвоя. Кроме того, были убиты два командира, находившиеся в его конвое. Это Омар аль-Кубейси, ответственный за финансы в городе Абу Камаль, и Абу Саад аль-Карбули, координировавший безопасность.