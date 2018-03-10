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    Революционные вооруженные силы Колумбии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК. Архивное фото
    Власти и повстанцы Колумбии подписали новое соглашение
    02:48 13.11.2016
    197
    По оценке главы правительственной делегации Колумбии на переговорах в Гаване Умберто де ла Калье, новое соглашение значительно лучше того документа, который был изначально подписан 26 сентября, однако затем не получил поддержки граждан страны.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Сантос продлил режим прекращения огня против повстанцев РВСК
    05:08 14.10.2016
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    По словам президента, он принял это решение после встречи с представителями молодежи, которые проводят в стране марши за мир после отказа колумбийцев на референдуме 2 октября поддержать окончательный мирный договор с РВСК.
    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК. Архивное фото
    Повстанцы в Колумбии верят в достижение мира, несмотря на референдум
    03:45 03.10.2016
    48
    Лидер РВСК Родриго Лондоньо заявил в интервью местному радио, что повстанцы по-прежнему готовы к мирному решению конфликта, несмотря на итоги референдума по мирному соглашению с властями.
    Подписание соглашения между властями Колумбии и РВСК
    Колумбийцы сказали "нет" соглашению о мире с РВСК
    01:53 03.10.2016
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    Согласно последнему распространенному бюллетеню избирательных властей страны, после подсчета 99,47% голосов за соглашение отдали свои голоса 49,76% принявших участие в голосования, против проголосовали 50,23%.
    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК
    Колумбийские повстанцы компенсируют ущерб жертвам конфликта
    04:45 02.10.2016
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    По заявлению повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии, они обязуются произвести материальное возмещение жертвам в рамках комплексных мер по компенсации, соблюдая установленные конституционным судом критерии.
    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК
    Историческое соглашение подписано властями Колумбии и повстанцами РВСК
    02:23 27.09.2016
    213
    Все присутствовавшие на церемонии были одеты в белые одежды как символ мира, площадь Картахены на берегу Карибского моря, где проходит церемония, также была украшена белыми флагами.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Власти Колумбии и повстанцы РВСК подписали соглашение о мире
    04:39 24.06.2016
    38
    Достигнутые в Гаване соглашения предполагают разоружение повстанцев и их временную концентрацию в 23 зонах страны, где будут созданы восемь специальных лагерей для постепенной реинтеграции экс-бойцов в мирную жизнь. Переговоры шли более трех лет.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Президент Колумбии выдвинул повстанцам из РВСК ультиматум
    06:58 20.02.2016
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    Хуан Мануэль Сантос заявил, что самый длительный вооруженный конфликт в Западном полушарии окончательно завершится 23 марта 2016 года. При этом РВСК должны сложить оружие в течение 60 дней после подписания финального мирного соглашения.
    Полиция Колумбии. Архивное фото
    Авиаудары по позициям колумбийских повстанцев унесли жизни 18 человек
    04:59 22.05.2015
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    По сообщению колумбийских СМИ, бомбардировке был подвергнут лагерь повстанцев в районе муниципии Гуапи в департаменте Каука. Два бойца Революционных вооруженных сил были ранены.
    Мисс Колумбия Паулина Вега во время вручения короны Мисс вселенной
    Повстанцы Колумбии пригласили "Мисс Вселенная" ознакомиться с переговорами
    05:37 07.02.2015
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    Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии сделали приглашение недавней победительнице конкурса "Мисс Вселенная" Паулине Вега съездить в Гавану и ознакомиться с ходом мирных переговоров с колумбийским правительством.
    Вид на столицу Колумбии Боготу. Архивное фото
    Колумбийские повстанцы РВСК освободили ранее захваченного в плен солдата
    00:49 27.12.2014
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    Освобождение (солдата) - это мирный жест со стороны РВСК и в то же время гуманитарный акт с учетом того, что военнослужащий был легко ранен в бою", - говорится в распространенном повстанцами заявлении.
    Кокаин
    Полиция Панамы конфисковала почти три тонны кокаина
    00:07 21.12.2014
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    У арестованных изъяли более полумиллиона долларов наличными, кокаин и 1,2 тонны марихуаны. Операция готовилась почти полтора года.
    Полиция Колумбии
    Девять повстанцев убиты в боях в Колумбии
    07:51 16.12.2014
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    Бои развернулись в ряде районов департамента Мета. Четверо повстанцев были захвачены в плен, конфисковано огнестрельное оружие.
    Вид на столицу Колумбии Боготу. Архивное фото
    Повстанцы в Колумбии взорвали крупный нефтепровод
    21:31 29.11.2014
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    Одновременно армейское руководство Колумбии сообщило в субботу о гибели двух солдат в результате нападения повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) в департаменте Кордоба.
    Линия электропередач. Архивное фото
    Повстанцы оставили в Колумбии без света 400 тысяч человек
    21:37 29.07.2014
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    Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) оставили без электричества около 400 тысяч жителей города Буэнавентура в департаменте Валье-дель-Каука.
    Колумбия. Архивное фото
    Четырнадцать повстанцев убиты в Колумбии в ходе операции правоохранителей
    03:18 15.07.2014
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    Четырнадцать повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии (РВСК) уничтожены правительственными войсками на северо-западе страны, сообщили в понедельник колумбийские власти.
    Ситуация в Украине
    Украинец, продававший оружие, арестован в Чехии - СМИ
    07:59 04.07.2014
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    Полиция Чехии арестовала гражданина Украины, представлявшегося представителем государственной компании "Укрспецэкспорт", при предполагаемой попытке продажи оружия террористам, пишет чешская газета Ceske Noviny.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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