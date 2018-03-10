По оценке главы правительственной делегации Колумбии на переговорах в Гаване Умберто де ла Калье, новое соглашение значительно лучше того документа, который был изначально подписан 26 сентября, однако затем не получил поддержки граждан страны.
По словам президента, он принял это решение после встречи с представителями молодежи, которые проводят в стране марши за мир после отказа колумбийцев на референдуме 2 октября поддержать окончательный мирный договор с РВСК.
Согласно последнему распространенному бюллетеню избирательных властей страны, после подсчета 99,47% голосов за соглашение отдали свои голоса 49,76% принявших участие в голосования, против проголосовали 50,23%.
По заявлению повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии, они обязуются произвести материальное возмещение жертвам в рамках комплексных мер по компенсации, соблюдая установленные конституционным судом критерии.
Достигнутые в Гаване соглашения предполагают разоружение повстанцев и их временную концентрацию в 23 зонах страны, где будут созданы восемь специальных лагерей для постепенной реинтеграции экс-бойцов в мирную жизнь. Переговоры шли более трех лет.
Хуан Мануэль Сантос заявил, что самый длительный вооруженный конфликт в Западном полушарии окончательно завершится 23 марта 2016 года. При этом РВСК должны сложить оружие в течение 60 дней после подписания финального мирного соглашения.
Повстанцы из Революционных вооруженных сил Колумбии сделали приглашение недавней победительнице конкурса "Мисс Вселенная" Паулине Вега съездить в Гавану и ознакомиться с ходом мирных переговоров с колумбийским правительством.
Освобождение (солдата) - это мирный жест со стороны РВСК и в то же время гуманитарный акт с учетом того, что военнослужащий был легко ранен в бою", - говорится в распространенном повстанцами заявлении.
Полиция Чехии арестовала гражданина Украины, представлявшегося представителем государственной компании "Укрспецэкспорт", при предполагаемой попытке продажи оружия террористам, пишет чешская газета Ceske Noviny.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".