По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
Компенсанция для сына Порошенко за полет в Бангладеш – это чистый маразм, считает юрист Андрей Портнов. Он задается вопросом, как объяснить, зачем семья президента "украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына".
По заявлению повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии, они обязуются произвести материальное возмещение жертвам в рамках комплексных мер по компенсации, соблюдая установленные конституционным судом критерии.
Вопрос о вознаграждении Платини будет рассмотрен исполнительным комитетом УЕФА в установленном порядке в соответствии с советами и предложениями вновь сформированного компенсационного комитета УЕФА и экспертов по правовым вопросам.
По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
Под Администрацией президента вновь жгли шины. Тесть министра Климкина награжден медалью "За возвращение Крыма". Суд ЕС подтвердил украинские выплаты компенсаций Януковичу. Задержаны подозреваемые в брюссельских терактах.
Согласно информации, никаких решений Европейского суда о взыскании в пользу Януковича и его окружения из Украины $240 тыс не существует. Минюст Украины выразил готовность обсудить претензии Януковича при условии, что он прибудет в Украину.
Наказание компания понесет за то, что ее водители в ходе работы действовали так же, как официальные таксисты, в частности, пытались подбирать клиентов на улице без предварительного заказа через приложение Uber.
Согласно информации премьер-министра Украины Арсения Яценюка, компенсация за наем жилья для военнослужащих будет установлена в 1200 грн. Сейчас в такой компенсации нуждаются около 11 тысяч семей военнослужащих.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".