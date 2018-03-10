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    компенсации

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" должен компенсировать переплату за газ - "Нафтогаз"
    17:04 03.03.2018
    1275Дело - труба! В Украине кризис с газом
    По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
    Андрей Портнов. Архивное фото
    Портнов: поездка сына Порошенко обошлась Украине в 1500 евро
    16:57 09.01.2018
    1572
    Компенсанция для сына Порошенко за полет в Бангладеш – это чистый маразм, считает юрист Андрей Портнов. Он задается вопросом, как объяснить, зачем семья президента "украла из бюджета полторы тысячи евро на туризм своего сына".
    Винсент Ван Гог
    В Нидерландах похитителя картин Ван Гога посадили из-за невыплаты компенсации
    06:14 04.12.2017
    129
    Похитивший две картины нидерландского художника Винсента Ван Гога житель Амстердама Окки Дюрхам был задержан в субботу утром после того, как просрочил срок выплаты компенсации музею.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Кто получит компенсации за неправильные платежки, а кто нет?
    09:44 26.11.2017
    745Зима на носу: новый отопсезон, проблемы старые
    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко сообщил, что суммы компенсации будут отличаться и во многом разница зависит от того, установлен ли общедомовой прибор учета тепла.
    Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
    Тренды дня: АТО в Каталонии не будет
    13:45 11.10.2017
    361Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Эксперты обсуждают предложение отложить независимость испанской Каталонии и громкое заявление президента Чехии Милоша Земана выплачивать Украине компенсации за Крым.
    Вице-премьер-министр Владимир Кистион
    Кабмин отказался от компенсации "Нафтогазу" за поставку газа населению
    17:42 31.07.2017
    634
    Как говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, "Нафтогаз" не имеет никаких экономически обоснованных потерь от возложенного на компанию обязательства поставлять газ населению по специальной цене.
    Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
    Украина потребует от России компенсаций из-за Керченского пролива - СМИ
    15:50 01.07.2017
    2233Крымский вопрос. Компенсация или война?
    Согласно информации, убытки украинских государственных портов за 23 суток перекрытия судоходства через Керченский пролив составят 500 миллионов гривен, или около 20 миллионов долларов.
    Наезд грузовика на толпу людей на рождественской ярмарке в Берлине
    ФРГ выделят 10 тыс евро семье украинца, убитого при теракте в Берлине
    21:07 23.12.2016
    132Лондон. Наезд авто на пешеходов
    По сообщению украинского посла в Германии Андрея Мельника, семья погибшего в теракте соотечественника сможет получить от Федерального правительства компенсацию в 10 тысяч евро.
    Виктор Янукович
    СМИ: Евросуд подтвердил проигрыш Украиной апелляции по выплатам Януковичу
    20:49 15.10.2016
    1752
    Согласно информации, решение по апелляции судьи приняли еще 5 октября. Как прокомментировали ситуацию в суде, конкретная сумма и порядок компенсации судебных расходов остаются неизвестными.
    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК
    Колумбийские повстанцы компенсируют ущерб жертвам конфликта
    04:45 02.10.2016
    56
    По заявлению повстанцев из Революционных вооруженных сил Колумбии, они обязуются произвести материальное возмещение жертвам в рамках комплексных мер по компенсации, соблюдая установленные конституционным судом критерии.
    Непогода в Одессе
    Потоп в Одессе: городу не хватит денег на возмещение ущерба - юрист
    21:52 20.09.2016
    1051Суперштормы накрыли Европу
    По словам адвоката Андрея Доманского, Одессе не хватит денег, чтобы компенсировать все убытки, которые понесли жители города из-за наводнения. Об этом он сказал в эфире радиостанции Голос Столицы.
    Мишель Платини. Архивное фото
    Платини ведет переговоры с УЕФА о компенсации за расторжение контракта
    20:41 20.09.2016
    35Скандал в ФИФА-УЕФА
    Вопрос о вознаграждении Платини будет рассмотрен исполнительным комитетом УЕФА в установленном порядке в соответствии с советами и предложениями вновь сформированного компенсационного комитета УЕФА и экспертов по правовым вопросам.
    Российский бомбардировщик Су-24. Архивное фото
    Семья погибшего пилота РФ отказалась от любой компенсации от Турции
    15:45 01.07.2016
    512Россия - Турция. Восстановление отношений
    По словам брата погибшего летчика Павла Пешкова, "никто не готовит никаких прошений к Турции с просьбами о компенсации...Даже если будут предлагать компенсацию, никто не возьмёт. Это не то, что унизительно, это ужасно".
    Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым. Архивное фото
    Турция готова заплатить компенсацию РФ за сбитый самолет
    00:51 28.06.2016
    1061
    По словам премьера Турции Бинали Йылдырыма, Турция выразила сожаление и при необходимости "заплатит компенсацию за сбитый самолет. Обе страны хотят нормализации отношений".
    Автомайдан под АП зажег шины
    Хроника 8 апреля: протесты под АП, выплаты Януковичу, сенсация от SpaceX
    11:21 09.04.2016
    546Протесты. Профсоюзы шумели в Киеве
    Под Администрацией президента вновь жгли шины. Тесть министра Климкина награжден медалью "За возвращение Крыма". Суд ЕС подтвердил украинские выплаты компенсаций Януковичу. Задержаны подозреваемые в брюссельских терактах.
    Министерство юстиции Украины
    Украина не будет выплачивать Януковичу и его сыновьям $240 тыс - Минюст
    18:11 26.03.2016
    1436
    Согласно информации, никаких решений Европейского суда о взыскании в пользу Януковича и его окружения из Украины $240 тыс не существует. Минюст Украины выразил готовность обсудить претензии Януковича при условии, что он прибудет в Украину.
    Акция протеста таксистов Марселя.
    Суд в Париже обязал Uber France заплатить таксистам 1,2 млн евро
    14:27 27.01.2016
    199
    Наказание компания понесет за то, что ее водители в ходе работы действовали так же, как официальные таксисты, в частности, пытались подбирать клиентов на улице без предварительного заказа через приложение Uber.
    Арсений Яценюк. Архивное фото
    Яценюк ожидает решения Минобороны о компенсации за наем жилья для военных
    17:08 04.10.2015
    985
    Согласно информации премьер-министра Украины Арсения Яценюка, компенсация за наем жилья для военнослужащих будет установлена в 1200 грн. Сейчас в такой компенсации нуждаются около 11 тысяч семей военнослужащих.
    Крушение траулера Дальний Восток в Охотском море
    Судовладелец траулера "Дальний Восток" выплатит семьям погибших компенсации
    14:19 05.04.2015
    144
    Ранее представитель судовладельца "Магеллан" сообщил о том, что семьям погибших будет выплачено по 500 тысяч рублей, пострадавшим - по 300 тысяч.
    Краматорск после обстрела
    Семьи погибших в Краматорске получат по $4 тыс компенсаций
    14:52 11.02.2015
    212Боевые действия на Донбассе
    В обладминистрации также отметили, что ущерб от обстрела Краматорска составляет, предварительно, в 3,5 миллиона гривен.
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    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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    Здание ОАО Газпром в Москве. Архивное фото
    "Газпром" должен компенсировать переплату за газ - "Нафтогаз"
    17:04 03.03.2018
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    По словам коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, разница между ценой по контракту с "Газпромом" и ценами, по которым сейчас закупается газ в экстренном режиме, должна быть компенсирована "Газпромом".
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