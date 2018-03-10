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Достигнутые в Гаване соглашения предполагают разоружение повстанцев и их временную концентрацию в 23 зонах страны, где будут созданы восемь специальных лагерей для постепенной реинтеграции экс-бойцов в мирную жизнь. Переговоры шли более трех лет.