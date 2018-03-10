По словам президента, он принял это решение после встречи с представителями молодежи, которые проводят в стране марши за мир после отказа колумбийцев на референдуме 2 октября поддержать окончательный мирный договор с РВСК.
Подписание прошло в торжественной обстановке и в присутствии многочисленных иностранных гостей в колумбийском городе Картахена. В память о погибших в ходе внутреннего конфликта была исполнена поминальная песня.
Достигнутые в Гаване соглашения предполагают разоружение повстанцев и их временную концентрацию в 23 зонах страны, где будут созданы восемь специальных лагерей для постепенной реинтеграции экс-бойцов в мирную жизнь. Переговоры шли более трех лет.
Хуан Мануэль Сантос заявил, что самый длительный вооруженный конфликт в Западном полушарии окончательно завершится 23 марта 2016 года. При этом РВСК должны сложить оружие в течение 60 дней после подписания финального мирного соглашения.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".