наверх
10.03.201805:18
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    Хуан Мануэль Сантос

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 14
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Все
    • Самые читаемые
    Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
    Мадуро посоветовал президенту Колумбии глотать кокаин
    03:43 15.11.2017
    111Венесуэла: масштабные протесты и выборы
    Причиной очередных нападок со стороны Николаса Мадуро стал введенный Колумбией запрет на поставки лекарств в Венесуэлу, которая испытывает в них дефицит.
    Оползень в Колумбии
    Число погибших при сходе селевого потока в Колумбии продолжает расти
    23:18 03.04.2017
    53
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос объявит чрезвычайную ситуацию в экономике, социальной сфере и экологии в Мокоа, чтобы облегчить восстановление города.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Нобелевская премия мира за 2016 год вручена президенту Колумбии
    17:24 10.12.2016
    218
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос предпринял "решительные и мужественные усилия по окончанию в стране гражданской войны, продолжавшейся более 50 лет".
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Сантос продлил режим прекращения огня против повстанцев РВСК
    05:08 14.10.2016
    47
    По словам президента, он принял это решение после встречи с представителями молодежи, которые проводят в стране марши за мир после отказа колумбийцев на референдуме 2 октября поддержать окончательный мирный договор с РВСК.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Нобелевская премия мира-2016 ушла президенту Колумбии Сантосу
    07:39 08.10.2016
    733Неделя Нобелевской премии
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос был одним из главных претендентов на получение Нобелевской премии мира за 2016 год, по мнению игроков букмекерских компаний.
    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК
    Подписание исторического соглашения о мире в Колумбии 
    03:01 27.09.2016
    115
    Подписание прошло в торжественной обстановке и в присутствии многочисленных иностранных гостей в колумбийском городе Картахена. В память о погибших в ходе внутреннего конфликта была исполнена поминальная песня.
    Историческое соглашение между властями Колумбии и РВСК
    Историческое соглашение подписано властями Колумбии и повстанцами РВСК
    02:23 27.09.2016
    213
    Все присутствовавшие на церемонии были одеты в белые одежды как символ мира, площадь Картахены на берегу Карибского моря, где проходит церемония, также была украшена белыми флагами.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Власти Колумбии и повстанцы РВСК подписали соглашение о мире
    04:39 24.06.2016
    38
    Достигнутые в Гаване соглашения предполагают разоружение повстанцев и их временную концентрацию в 23 зонах страны, где будут созданы восемь специальных лагерей для постепенной реинтеграции экс-бойцов в мирную жизнь. Переговоры шли более трех лет.
    Восемь тонн кокаина стоимостью около $240 млн на границе с Панамой. Видео
    В Колумбии обнаружена рекордная партия кокаина на $240 млн 
    15:53 16.05.2016
    151
    Колумбийская полиция обнаружила восемь тонн кокаина, стоимость которого оценивается в 240 миллионов долларов, недалеко от границы с Панамой.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Президент Колумбии выдвинул повстанцам из РВСК ультиматум
    06:58 20.02.2016
    70
    Хуан Мануэль Сантос заявил, что самый длительный вооруженный конфликт в Западном полушарии окончательно завершится 23 марта 2016 года. При этом РВСК должны сложить оружие в течение 60 дней после подписания финального мирного соглашения.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Президент Колумбии приказал министрам путешествовать эконом-классом
    06:59 19.01.2016
    23
    Как заявил Хуан Мануэль Сантос, власти Колумбии предпринимают все возможные усилия, чтобы сократить ненужные расходы и привести ситуацию в экономике в соответствие с мировыми реалиями.
    Ситуация в Колумбии. Архивное фото
    Тревога объявлена в Колумбии из-за падения уровня воды в крупных реках
    01:03 31.12.2015
    39
    По словам президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, две самые крупные реки страны – Магдалена и Каука - показывают исторические минимумы по уровню воды.
    Авиакатастрофа в Колумбии. Архивное фото
    Крушение военного самолета в Колумбии унесло жизни 12 человек
    04:47 01.08.2015
    49
    Президент страны Хуан Мануэль Сантос написал на своей странице в социальной сети Twitter, что в результате авиакатастрофы военного самолета погибли 12 героев Военно-воздушных сил Колумбии.
    Полиция Колумбии
    Колумбийские повстанцы устроили экологическую диверсию, разлив нефть
    04:57 09.06.2015
    56
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос уже поручил соответствующим ведомствам провести специальную операцию, чтобы не допустить усугубления последствий экологической катастрофы.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
    0
    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Все теги