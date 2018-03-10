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    Нобелевский фонд

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 18
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    Нобелевская премия 2017 года
    Нобелевская премия 2017 года 
    15:07 03.10.2017
    319Неделя Нобелевской премии
    Обладатели Нобелевских премий за 2017 год будут представлены в Стокгольме и Осло с 2 по 9 октября, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
    Бюст шведского изобретателя и ученого Альфреда Нобеля
    На этой неделе станут известны нобелевские лауреаты
    06:53 02.10.2017
    61Неделя Нобелевской премии
    Начнется неделя в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, который в понедельник в 12.30 назовет имена обладателей награды в области физиологии или медицины.
    Нобелевскиe премии за 2016 год вручили в Стокгольме
    Норвегия заподозрила РФ в попытке влияния на Нобелевский комитет
    06:46 28.01.2017
    1030Неделя Нобелевской премии
    В российском посольстве ответили, что визиты дипломатов являются стандартной практикой, а демонизация России зачастую используется для расширения полномочий спецслужб.
    Нобелевскиe премии за 2016 год вручили в Стокгольме
    Церемония вручения Нобелевской премии мира 
    11:55 12.12.2016
    154
    Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2016 год в области медицины или физиологии, физики, химии, а также премией по экономике памяти Альфреда Нобеля состоялась в субботу в Концертном зале Стокгольма.
    Нобелевская премия
    Нобелевскиe награды вручат в Стокгольме и Осло в субботу
    01:06 10.12.2016
    49Неделя Нобелевской премии
    В церемониях награждения в Стокгольме и Осло примут участие все призеры, за исключением Боба Дилана, ставшего обладателем награды по литературе. Исполнитель не смог приехать в Стокгольм.
    Музыкальный критик Артемий Троицкий
    Артемий Троицкий: Дилан оказал большое влияние на литературу
    17:54 13.10.2016
    336Неделя Нобелевской премии
    Эксперты обсуждают решение вручить Нобелевскую премию по литературе американскому фолк-исполнителю Бобу Дилану: это правильный и долгожданный выбор или необъяснимая глупость.
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос
    Нобелевская премия мира-2016 ушла президенту Колумбии Сантосу
    07:39 08.10.2016
    733Неделя Нобелевской премии
    Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос был одним из главных претендентов на получение Нобелевской премии мира за 2016 год, по мнению игроков букмекерских компаний.
    Вручение Нобелевской премии мира в Осло. Архивное фото
    На этой неделе станут известны обладатели Нобелевской премии за 2016 год
    00:41 03.10.2016
    171Неделя Нобелевской премии
    Начнется неделя в Нобелевском комитете при Каролинском медицинском институте в Стокгольме, который в понедельник в 12.30 назовет имена обладателей премии в области физиологии и медицины.
    Люди согреваются под специальными одеялами недалеко от концертного зала Bataclan
    Теракты в Париже: мусульманский мир наступает на Европу
    09:37 16.11.2015
    668Теракты в Париже и спецоперации в Европе
    Участники саммита лауреатов Нобелевской премии мира в Барселоне призвали не использовать трагедию в Париже, чтобы "очернять беженцев и мусульманскую общину".
    Нобелевскую премию по литературе дали белоруске украинского происхождения. Видео
    Нобелевскую премию по литературе дали белоруске украинского происхождения 
    16:31 08.10.2015
    244Неделя Нобелевской премии
    Нобелевская премия по литературе за 2015 присуждена известной белорусской писательнице Светлане Алексиевич, об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.
    Нобелевскую премию по химии разделили ученые из Великобритании и США
    Нобелевскую премию по химии разделили ученые из Великобритании и США 
    15:02 07.10.2015
    72Неделя Нобелевской премии
    Нобелевская премия по химии за 2015 год присуждена за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК. Награды удостоены Томас Линдаль (работает в Великобритании), Пол Модрич и Азиз Санкар (оба трудятся в США).
    Нобелевская премия по физике-2015 присуждена за открытие нейтринных осцилляций
    Нобелевскую премию по физике разделили ученые из Канады и Японии 
    15:08 06.10.2015
    501Неделя Нобелевской премии
    Нобелевская премия по физике за 2015 год присуждена за открытие нейтринных осцилляций, объявил во вторник в Стокгольме Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
    Награждение Нобелевской премии по медицине
    Лауреаты Нобелевской премии-2015 по медицине 
    23:43 05.10.2015
    274Неделя Нобелевской премии
    Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2015 год присуждена за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии, объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
    Нобелевская премия
    Во Франции скончался лауреат Нобелевской премии
    19:19 28.01.2015
    75
    Елисейский дворец сообщил о кончине лауреата Нобелевской премии по химии, известного французского ученого Ива Шовена. На момент смерти Шовену было 84 года.
    Нобелевская премия
    Церемония награждения Нобелевской премией мира началась в Осло
    14:43 10.12.2014
    69
    Как отмечается, в зале среди приглашенных — король Норвегии Харальд V и его супруга королева Соня, члены норвежского правительства и парламента, международные гости, дипломаты.
    Нобелевская премия
    Обладателей Нобелевской премии по экономике назовут в понедельник
    00:13 13.10.2014
    63Неделя Нобелевской премии 2014
    Обладателей или обладателя премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, представит в понедельник в Стокгольме Королевская шведская академия наук, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
    Нобелевская премия
    Имя Нобелевского лауреата по литературе назовут в четверг в Стокгольме
    23:26 08.10.2014
    105Неделя Нобелевской премии 2014
    Обладателя Нобелевской премии по литературе за 2014 назовет в четверг, 9 октября, в Стокгольме Шведская академия, отвечающая за присуждение награды, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
    Исследователь Эдвард Мозер
    Нобелевская премия присуждена за изучение внутреннней "системы GPS" человека
    13:37 06.10.2014
    381Неделя Нобелевской премии 2014
    Премия присуждена за работы по клеточной биологии головного мозга исследователям Джону О'Кифу, Мею Бритт Мозеру и Эдварду Мозеру.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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