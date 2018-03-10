Церемония награждения Нобелевскими премиями за 2016 год в области медицины или физиологии, физики, химии, а также премией по экономике памяти Альфреда Нобеля состоялась в субботу в Концертном зале Стокгольма.
Нобелевская премия по химии за 2015 год присуждена за открытие клеточного инструментария для репараций ДНК. Награды удостоены Томас Линдаль (работает в Великобритании), Пол Модрич и Азиз Санкар (оба трудятся в США).
Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2015 год присуждена за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии, объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Обладателей или обладателя премии по экономике, учрежденной в память об Альфреде Нобеле шведским Госбанком в 1968 году, представит в понедельник в Стокгольме Королевская шведская академия наук, сообщает пресс-служба Нобелевского фонда.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".