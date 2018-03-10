Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2015 год присуждена за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии, объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
Премии удостоены ученые Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Ту Юю за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии. Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря.
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