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    Сатоши Омура

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Доктор Сатоши Омура
    Нобелевский лауреат по медицине пообещал половину премии микробактериям
    11:27 06.10.2015
    190Неделя Нобелевской премии
    После присуждения Нобелевской премии нобелевский лауреат признался, что "никогда не работал ради того, чтобы получить премию, а главной целью было послужить людям".
    Награждение Нобелевской премии по медицине
    Лауреаты Нобелевской премии-2015 по медицине 
    23:43 05.10.2015
    274Неделя Нобелевской премии
    Нобелевская премия по физиологии или медицине за 2015 год присуждена за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии, объявил в понедельник в Стокгольме Нобелевский комитет при Каролинском медицинском институте.
    Награждение Нобелевской премии по медицине
    Нобелевскую премию по медицине дали за новые методы лечения инфекций
    12:38 05.10.2015
    305Неделя Нобелевской премии
    Премии удостоены ученые Уильям Кэмпбелл, Сатоши Омура и Ту Юю за разработку новых методов лечения паразитарных болезней, в том числе малярии. Церемония награждения представленных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
    "Нафтогаз" и "Газпром": перспективы конфликта
    09:57 10.03.2018
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    Эксперт-международник Андрей Бузаров высказал мнение, что в конфликте газовых монополистов больше политической, а не экономической подоплеки.
    Захарченко рассказал о связях с арестованным Рубаном
    19:57 09.03.2018
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    Глава ДНР Александр Захарченко отметил, что встречался с Владимиром Рубаном, но это было давно. Он также добавил, что заявления СБУ похожи на "сценарий дешевого американского боевика для стран третьего мира".
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