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    Светлана Алексиевич

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 17
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    Писательница Светлана Алексиевич. Архивное фото
    Заочная дискуссия со Светланой Алексиевич о Бузине и не только
    10:59 25.06.2017
    1688
    Светлана Алексиевич в своем скандальном интервью не сказала ничего нового. Она лишь обобщила то, что они думают о России и русских. Иначе им думать запрещено. А кто-то уже и не способен. "Они" – это, к слову, из формулировок самой Алексиевич.
    Писательница Светлана Алексиевич. Архивное фото
    Светлана Алексиевич - "меч и пламя" постсоветского либерализма
    12:40 24.06.2017
    1821
    Упрекать в неискренности писателя вряд ли к месту. Она так думает, потому что так думать ей выгодно. Она просто поменяла идеологическую пластинку, а на самом деле осталась такой же, какой была, когда восхищалась Феликсом Дзержинским.
    Светлана Алексиевич. Архивное фото
    "Вы набор пропаганды". Скандальное интервью нобелевского лауреата Алексиевич
    15:59 22.06.2017
    2622
    Интервью нобелевского лауреата Светланы Алексиевич журналисту "Регнум" вызвало громкий скандал. Писательница резко высказалась о РФ, войне в Донбассе, а также об убийстве журналиста Бузины, что из уст человека либеральных взглядов прозвучало довольно неожиданно.
    Нобелевский лауреат белорусская писательница Светлана Алексиевич.
    Нобелевский лауреат Алексиевич опровергла сообщения о своей смерти
    12:59 18.05.2017
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    Светлана Алексиевич заявила в комментарии РИА Новости, что в настоящее время находится в Южной Корее на презентации ее книг на корейском языке. При этом она добавила, что жалоб на здоровье у нее нет.
    Светлана Алексиевич
    Минкультуры Франции сообщило о смерти нобелевского лауреата Алексиевич
    12:39 18.05.2017
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    Новость о смерти нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич появилась в Twitter министра Франции Франсуазы Ниссен. Свой пост в правительстве она заняла 17 мая.
    Алексиевич об отношении к евреям во время Второй мировой войны. Видео
    Алексиевич об отношении к евреям во время Второй мировой войны 
    12:32 04.07.2016
    1139
    Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в Нью-Йорке заявила, что "украинцы были основными участниками карательных операций в Беларуси во время войны", поляки "хуже всех относились к евреям", а ксендзы во время проповедей призывали к их убийствам.
    Светлана Алексиевич
    В Украине издадут два романа нобелевского лауреата Алексиевич
    22:02 31.01.2016
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    Согласно информации, роман "Цинковые мальчики" рассказывает о трагедии войны в Афганистане, а "У войны не женское лицо" - книга о женщинах, которые воевали в партизанских отрядах и подполье в годы Великой Отечественной войны.
    Светлана Алексиевич
    Нобелевский лауреат по литературе Алексиевич посетит Фукусиму
    09:35 07.12.2015
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    На японский язык переведены "Чернобыльская молитва", "Зачарованные смертью", "У войны не женское лицо", "Цинковые мальчики" и другие произведения Алексиевич.
    Белорусская писательница Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе
    В Белоруссии книги Алексиевич вернут в школьную программу
    15:14 16.10.2015
    398Неделя Нобелевской премии
    По словам министра образования Белоруссии, в настоящее время произведения Алексиевич изучаются на факультативах, а также на филологических факультетах вузов.
    Светлана Алексиевич
    Алексиевич: собираю материал для книг как журналист
    21:06 10.10.2015
    149Неделя Нобелевской премии
    По словам Алексиевич, она работает над книгой от 5 до 10 лет, записывает интервью 300-500 человек. Много лет жила за границей потому, что хотела увидеть мир и расширить собственные горизонты.
    Нобелевский лауреат белорусская писательница Светлана Алексиевич.
    Алексиевич: быть на уровне Пастернака и Бунина - и замечательно, и печально
    12:49 09.10.2015
    104Неделя Нобелевской премии
    По словам лауреата Нобелевской премии по литературе, ощущения после известия о присуждении награды "сложные". Она подчеркнула, что теперь "властям больше не будет легко отмахиваться от меня".
    Книга Светланы Алексиевич
    Лукашенко поздравил Алексиевич с Нобелевской премией по литературе
    21:00 08.10.2015
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    Президент Белоруссии в своем поздравлении отметил, что творчество Алексиевич "не оставило равнодушными не только белорусов, но и читателей во многих странах мира".
    Светлана Алексиевич
    Нобелевскую премию по литературе получила уроженка Ивано-Франковска 
    17:55 08.10.2015
    229
    Нобелевская премия по литературе за 2015 присуждена известной белорусской писательнице Светлане Алексиевич, об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.
    Светлана Алексиевич
    Нобелевский лауреат Алексиевич призналась в любви к Украине
    16:43 08.10.2015
    1297Неделя Нобелевской премии
    Алексивич, которая родилась в Ивано-Франковске, опровергла обвинения в русовофии и заявила, что любит и русский народ, и белорусский народ, а также Украину - "это тоже моя земля".
    Нобелевскую премию по литературе дали белоруске украинского происхождения. Видео
    Нобелевскую премию по литературе дали белоруске украинского происхождения 
    16:31 08.10.2015
    244Неделя Нобелевской премии
    Нобелевская премия по литературе за 2015 присуждена известной белорусской писательнице Светлане Алексиевич, об этом в четверг в Стокгольме объявила постоянный секретарь Шведской академии Сара Даниус.
    Светлана Алексиевич. Архивное фото
    Светлана Алексиевич. Справка
    15:57 08.10.2015
    366Неделя Нобелевской премии
    Книги Алексивич, которая родилась в Ивано-Франковске, издавались в 19 странах - США, Великобритании, Болгарии, Вьетнаме, Германии, Индии, Франции, Швеции, Японии и др.
    Светлана Алексиевич
    Нобелевскую премию по литературе получила белорусская писательница
    14:03 08.10.2015
    835Неделя Нобелевской премии
    Премия присуждена белорусской писательнице Светлане Алексиевич. Церемония награждения проходит по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
    0
    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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