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Светлана Алексиевич в своем скандальном интервью не сказала ничего нового. Она лишь обобщила то, что они думают о России и русских. Иначе им думать запрещено. А кто-то уже и не способен. "Они" – это, к слову, из формулировок самой Алексиевич.