Светлана Алексиевич в своем скандальном интервью не сказала ничего нового. Она лишь обобщила то, что они думают о России и русских. Иначе им думать запрещено. А кто-то уже и не способен. "Они" – это, к слову, из формулировок самой Алексиевич.
Упрекать в неискренности писателя вряд ли к месту. Она так думает, потому что так думать ей выгодно. Она просто поменяла идеологическую пластинку, а на самом деле осталась такой же, какой была, когда восхищалась Феликсом Дзержинским.
Интервью нобелевского лауреата Светланы Алексиевич журналисту "Регнум" вызвало громкий скандал. Писательница резко высказалась о РФ, войне в Донбассе, а также об убийстве журналиста Бузины, что из уст человека либеральных взглядов прозвучало довольно неожиданно.
Лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич в Нью-Йорке заявила, что "украинцы были основными участниками карательных операций в Беларуси во время войны", поляки "хуже всех относились к евреям", а ксендзы во время проповедей призывали к их убийствам.
Согласно информации, роман "Цинковые мальчики" рассказывает о трагедии войны в Афганистане, а "У войны не женское лицо" - книга о женщинах, которые воевали в партизанских отрядах и подполье в годы Великой Отечественной войны.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".