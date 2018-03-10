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Наркотики были обнаружены сотрудниками национальной полиции Испании, которые возвращались рейсом авиакомпании Air Europа на родину из Боливии. Во время полета к ним обратилась одна из стюардесс и сообщила, что обнаружила два подозрительных свертка в одном из мусорных контейнеров.