Нелегальный груз направлялся в США. Общая стоимость изъятой партии оценивается в 43,5 миллиона долларов. Всего конфисковано 1,5 тонны чистого кокаина и 480 килограммов пасты для производства этого наркотика.
В ходе следственных действий было установлено, что в желудке данного гражданина содержатся капсулы с неизвестным веществом. Выяснилось, что в 32 капсулах гражданин Молдовы пытался провезти на территорию Украины 500 граммов кокаина.
Наркотики были обнаружены сотрудниками национальной полиции Испании, которые возвращались рейсом авиакомпании Air Europа на родину из Боливии. Во время полета к ним обратилась одна из стюардесс и сообщила, что обнаружила два подозрительных свертка в одном из мусорных контейнеров.
Руководство магазина вызвало полицию, которая изъяла вещество со склада. После проверки было установлено, что белый порошок является кокаином. Стоимость опасной находки составляет примерно 4 миллиона евро.
Сообщается, что "после вскрытия одной из полученных со склада коробок с бананами рабочие магазина в Праге обнаружили в ней дополнительный груз, который при проверке нашими специалистами оказался кокаином".
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".