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    кокаин

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 11
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    В Тихом океане черепаха запуталась в тюках с кокаином на 70 млн долларов 
    14:07 21.12.2017
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    Подразделение Вооруженных сил США спасло в Тихом океане морскую черепаху, запутавшуюся в свертках с кокаином стоимостью в 70 миллионов долларов, связанных между собой.
    В Испании задержано судно с четырьмя тоннами кокаина. Видео
    В Испании задержано судно с четырьмя тоннами колумбийского кокаина 
    06:31 08.10.2017
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    Полиция Испании провела международную операцию и задержала судно, перевозившее 3,8 тонны кокаина. Наркотики были спрятаны в кабине под судовой кухней.
    Кокаин. Архивное фото
    Более 1,2 тонны кокаина конфисковали с двух судов в Колумбии и Мексике
    05:44 20.11.2016
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    Партия кокаина направлялась в Доминиканскую республику, чтобы оттуда быть доставленной в США, заявили власти Колумбии. С грузом были задержаны два гражданина этой страны и двое венесуэльцев.
    Восемь тонн кокаина стоимостью около $240 млн на границе с Панамой. Видео
    В Колумбии обнаружена рекордная партия кокаина на $240 млн 
    15:53 16.05.2016
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    Колумбийская полиция обнаружила восемь тонн кокаина, стоимость которого оценивается в 240 миллионов долларов, недалеко от границы с Панамой.
    Кокаин. Архивное фото
    Почти две тонны кокаина конфискованы в Колумбии
    06:42 02.07.2015
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    Нелегальный груз направлялся в США. Общая стоимость изъятой партии оценивается в 43,5 миллиона долларов. Всего конфисковано 1,5 тонны чистого кокаина и 480 килограммов пасты для производства этого наркотика.
    Кокаин
    Иностранец перевозил через границу 500 граммов кокаина в желудке
    15:58 25.06.2015
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    В ходе следственных действий было установлено, что в желудке данного гражданина содержатся капсулы с неизвестным веществом. Выяснилось, что в 32 капсулах гражданин Молдовы пытался провезти на территорию Украины 500 граммов кокаина.
    Кокаин
    В Испании уборщик занимался контрабандой кокаина в мусорных баках самолета
    13:54 19.04.2015
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    Наркотики были обнаружены сотрудниками национальной полиции Испании, которые возвращались рейсом авиакомпании Air Europа на родину из Боливии. Во время полета к ним обратилась одна из стюардесс и сообщила, что обнаружила два подозрительных свертка в одном из мусорных контейнеров.
    Бананы
    Во французском "Ашане" в коробке из-под бананов нашли 80 кг кокаина
    19:00 03.04.2015
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    Руководство магазина вызвало полицию, которая изъяла вещество со склада. После проверки было установлено, что белый порошок является кокаином. Стоимость опасной находки составляет примерно 4 миллиона евро.
    Экспертное исследование наркотического вещества - кокаина
    Свыше 100 кг кокаина нашли в пражском магазине в коробке с бананами
    15:41 03.04.2015
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    Сообщается, что "после вскрытия одной из полученных со склада коробок с бананами рабочие магазина в Праге обнаружили в ней дополнительный груз, который при проверке нашими специалистами оказался кокаином".
    Кокаин
    Почти тонна кокаина конфискована в Колумбии
    23:49 02.04.2015
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    По данным властей, груз предназначался для отправки в Доминиканскую Республику. Наркотики были спрятаны в восьми контейнерах с керамикой.
    Кокаин. Архивное фото
    В Эквадоре конфисковали тонну кокаина
    07:43 22.02.2015
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    Тонну кокаина перехватили во время переброски наркотиков на Галапагосские острова, которые принадлежат Эквадору, но находятся примерно в одной тысяче километров от материка.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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