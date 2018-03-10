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    Полиция Колумбии

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Скорая в Колумбии
    Граната, ранившая почти 40 колумбийцев, могла взорваться случайно
    04:49 17.04.2017
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    По словам полковника полиции Андреса Серна, рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой из них, гранату бросили неизвестные, проезжавшие мимо дискотеки на мотоцикле. Вторая - граната находилась у одного из посетителей бара и случайно взорвалась.
    В результате взрыва в ночном клубе в Колумбии не менее 37 человек ранены
    В результате взрыва в ночном клубе в Колумбии не менее 37 человек ранены
    02:28 17.04.2017
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    Неизвестные бросили гранату в ночном клубе в городе Буга, где находились порядка 50 человек, а затем скрылись в неизвестном направлении. Все раненые были доставлены в местные больницы.
    Момент взрыва в центре Боготы. Видео
    Момент взрыва в центре Боготы 
    05:31 20.02.2017
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    Один полицейский погиб в результате взрыва в центре колумбийской столицы, сообщил мэр Боготы Энрике Пеньялоса в своем микроблоге Twitter. По его словам, сейчас район вне опасности.
    Вид на столицу Колумбии Боготу. Архивное фото
    Рядом с дворцом президента Колумбии 200 женщин освобождены из сексрабства
    23:12 28.05.2016
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    Около 80 из освобожденных женщин были несовершеннолетними, в том числе восьми из них не исполнилось и 13 лет. Сейчас все они доставлены в Институт благополучия семьи, где им будет оказана вся возможная помощь.
    Восемь тонн кокаина стоимостью около $240 млн на границе с Панамой. Видео
    В Колумбии обнаружена рекордная партия кокаина на $240 млн 
    15:53 16.05.2016
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    Колумбийская полиция обнаружила восемь тонн кокаина, стоимость которого оценивается в 240 миллионов долларов, недалеко от границы с Панамой.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Помощник кумы Порошенко обратилась к главе СБУ по поводу Рубана
    06:24 09.03.2018
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    Волонтер и помощник нардепа от БПП Оксаны Билозир Гайдэ Ризаева обратилась к главе СБУ Василию Грицака тщательно расследовать дело задержанного накануне Владимира Рубана.
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