По словам полковника полиции Андреса Серна, рассматриваются две версии произошедшего. Согласно первой из них, гранату бросили неизвестные, проезжавшие мимо дискотеки на мотоцикле. Вторая - граната находилась у одного из посетителей бара и случайно взорвалась.
Около 80 из освобожденных женщин были несовершеннолетними, в том числе восьми из них не исполнилось и 13 лет. Сейчас все они доставлены в Институт благополучия семьи, где им будет оказана вся возможная помощь.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".