В рамках первичных выборов были разыграны голоса 19 кандидатов. За Рубио проголосовали 37%, что обеспечило получение 10 кандидатов, за губернатора штата Огайо Джона Кейсика - 35%, что обеспечило голоса 9 кандидатов.
Накануне собрания партийных активистов (кокусы) и первичные выборы (праймериз) прошли в 13 штатах и в Американском Самоа. Для Рубио Миннесота стала первым штатом, в котором ему удалось одержать победу.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".