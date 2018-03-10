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    Марко Рубио

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 5
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    Спецоперация в Брюсселе по делу о терактах в Париже
    Обзор ИноСМИ: спецоперация в Брюсселе, праймериз в США, развитие авиации РФ
    11:40 16.03.2016
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    Мировые СМИ пишут о стрельбе и рейдах в Брюсселе, достижениях РФ в военной сфере, а также о праймериз в пяти штатах в США и выбывании из президентской гонки сенатора от Флориды Марка Рубио.
    Марко Рубио. Архивное фото
    Республиканец Рубио снял свою кандидатуру с выборов президента США
    02:43 16.03.2016
    176Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Поражение от Дональда Трампа в "домашнем" штате, где победитель забирает 99 партийных делегатов, практически лишило Марка Рубио на выигрыш республиканской номинации.
    Марко Рубио. Архивное фото
    Рубио одержал победу на первичных выборах в Вашингтоне - СМИ
    06:42 13.03.2016
    138Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В рамках первичных выборов были разыграны голоса 19 кандидатов. За Рубио проголосовали 37%, что обеспечило получение 10 кандидатов, за губернатора штата Огайо Джона Кейсика - 35%, что обеспечило голоса 9 кандидатов.
    Кандидат в президенты США сенатор-республиканец Марко Рубио
    Рубио выиграл праймериз в Пуэрто-Рико – СМИ
    00:36 07.03.2016
    132Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Для выходца из семьи кубинских эмигрантов Марка Рубио победа в Пуэрто-Рико стала лишь второй за время праймериз. Ранее он выиграл праймериз в Миннесоте.
    Флаг США
    Рубио и Сандерс выиграли праймериз в Миннесоте
    07:05 02.03.2016
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    Накануне собрания партийных активистов (кокусы) и первичные выборы (праймериз) прошли в 13 штатах и в Американском Самоа. Для Рубио Миннесота стала первым штатом, в котором ему удалось одержать победу.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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