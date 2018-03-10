наверх
10.03.201806:34
Курсы валют НБУ
  • USD26.35- 0.13
  • EUR32.70+ 0.11
Рубрики
Ещё

    Тег

    здоровье

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
    • Материалы
    • Связанные теги
    • Мультимедиа
    • Все
    • Самые читаемые
    Министр информационной политики Украины Юрий Стець
    Стець сделал заявление по поводу своего здоровья
    15:49 27.02.2018
    424
    По словам министра информационной политики Украины Юрия Стеця, во время выступления на международном форуме в Киеве ему действительно стало плохо, но до потери сознания дело не дошло.
    Избыточный вес
    Ученые установили целое поколение, наиболее склонное к ожирению
    04:55 26.02.2018
    349
    По данным исследования, более 70% миллениалов будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом среди родившихся в период с 1945 по 1955 годы только пять человек из десяти имели избыточный вес в таком возрасте.
    Глава МИД Испании упал в обморок на дебатах в Давосе. Видео
    Глава МИД Испании потерял сознание на дебатах в Давосе 
    19:32 25.01.2018
    394Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
    Ким Чен Ын. Архивное фото
    В Южной Корее по голосу Ким Чен Ына выявили проблемы со здоровьем
    03:11 08.01.2018
    218Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания
    Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый Чо Дон Ука утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
    Врач. Архивное фото
    Врач сообщил, как переход на зимнее время отразится на здоровье украинцев
    04:20 29.10.2017
    270
    Для адаптации после перехода на зимнее время нужна неделя, все это время люди будут испытывать излишнюю раздражительность, утомляемость, пояснил главврач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойко.
    Наезд автомобиля на пешеходов в Нью-Йорке
    Водитель, совершивший наезд в Нью-Йорке, обращался к психотерапевту - СМИ
    06:27 21.05.2017
    65Теракт в Нью-Йорке. Наезд авто на велосипедистов
    Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, утверждает, что незадолго до трагедии общался с консультантом по психическому здоровью, который обещал связаться с ним, однако так и не сделал этого.
    Заверухе стало плохо на судебном заседании
    Заверухе стало плохо на судебном заседании
    17:45 01.10.2016
    1189
    Согласно информации, в Апелляционном суде Киева на заседании в субботу прокуратура ходатайствует о продлении меры пресечения для Виты Заверухи в виде содержания под стражей.
    Боксеры британец Тайсон Фьюри и украинец Владимир Кличко во время пресс-конференции
    Фьюри перенес бой-реванш из-за проблем со здоровьем
    02:12 24.09.2016
    520Владимир Кличко. Окончен бой
    Промоутеры британского чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри не раскрывают в чем заключается болезнь боксера, но отмечают, что "условие является слишком серьезным, чтобы позволить ему участвовать в бою".
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Сандерса выбрали как замену Клинтон, если ее подведет здоровье - опрос
    19:24 17.09.2016
    388Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Согласно информации, 48% респондентов отдали предпочтение кандидатуре Берни Сандерса, который был оппонентом Клинтон от Демократической партии на стадии первичных выборов.
    Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов в Нью-Йорке. Видео
    Клинтон стало плохо на церемонии памяти жертв терактов в Нью-Йорке 
    23:54 11.09.2016
    593Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кандидат в президенты США от демократов Хиллари Клинтон неожиданно прервала участие в официальной церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке в связи с недомоганием.
    В США вспоминают жертв трагедии 11 сентября
    Клинтон стало плохо на церемонии в память о жертвах теракта 9/11 – СМИ
    21:31 11.09.2016
    422Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Как утверждает один из очевидцев произошедшего, охранники, которые вели кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон под руку, помогли ей сесть в салон автомобиля.
    Государственный флаг Украины и Евросоюза
    Почетное последнее место. Украина и ЕС, сравнительная характеристика
    16:08 15.05.2016
    6833Украина: навстречу реформам или катастрофе?
    Два года назад европейские политики говорили о победе демократии в Украине, теперь — о давлении на свободу слова. Обещали экономический рай и экономический рост после кредитов МВФ, а теперь ставят в один ряд со странами третьего мира. Ничего личного, только статистика.
    Станислав Краснов
    Краснов находится в критическом состоянии - адвокат
    10:24 07.05.2016
    655Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Согласно информации, активист продолжает голодовку, к нему вызывали скорую помощь от СБУ, вводили глюкозу, но "состояние чуть улучшилось, давление ниже нормы, слабое сердцебиение".
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко в критическом состоянии, этапирование равно смерти - помощник
    09:24 16.04.2016
    2611Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Согласно информации помощника Савченко Олега Мезенцева, состояние Надежды критическое: по словам врача, который ее осматривал, ее этапирование равноценно смерти.
    Оглашение приговора Надежде Савченко
    Состояние здоровья Савченко значительно ухудшилось - МИД
    21:32 25.03.2016
    1333Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Согласно заявлению МИД Украины, в существующих условиях содержания Надежды Савченко, ответственность за состояние здоровья и её жизнь несет российская сторона.
    Министерство здравоохранения Украины
    Антиреформа Минздрава отразится на здоровье каждого украинца
    09:59 16.03.2016
    528
    В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что через пять лет украинцы будут лечиться по евростандартам. О реформе ведомства и медицинской отрасли страны рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец.
    Надежда Савченко. Архивное фото
    Савченко заявила, что не бросит голодовку
    06:30 13.03.2016
    988Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    По словам Надежды Савченко, она не бросит голодовку. По информации правозащитников РФ, температура и давление Надежды в норме. Ни на какую боль она не жалуется. О принудительном кормлении речь не идет.
    Заседание суда по делу Надежды Савченко. Архивное фото
    Состояние здоровья Савченко улучшилось - СМИ
    00:30 13.03.2016
    524Помилование и обмен. Савченко, Александров, Ерофеев.
    Савченко пьет детскую смесь. Однако давление до сих пор остается низким. Увидеть Надежду позволили члену общественной наблюдательной комиссии Ростовской области Валентине Череватенко.
    Заседание суда по делу гражданки Украины Надежды Савченко
    Сотрудники омбудсмена РФ проверят состояние здоровья Савченко - адвокат
    22:25 05.03.2016
    801Дело Савченко: акции в Украине и за рубежом
    Согласно информации Николая Полозова в микроблоге Twitter, российский омбудсмен Элла Памфилова откликнулась на призыв. Завтра ее сотрудники проверят Надежду Савченко.
    Геннадий Корбан
    Судья отпустил Корбана в институт Амосова - адвокат
    19:36 26.12.2015
    168Дело Корбана
    Согласно информации адвоката Корбана Оксаны Томчук, судья сказал, что они могут ехать. "Он нас не держит, мы не под стражей, поэтому можем везти его туда, куда посчитаем нужным", - отметила она.
    еще 20 материалов
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
    0
    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
    0
    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
    0
    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
    0
    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Министр информационной политики Украины Юрий Стець
    Стець сделал заявление по поводу своего здоровья
    15:49 27.02.2018
    424
    По словам министра информационной политики Украины Юрия Стеця, во время выступления на международном форуме в Киеве ему действительно стало плохо, но до потери сознания дело не дошло.
    Избыточный вес
    Ученые установили целое поколение, наиболее склонное к ожирению
    04:55 26.02.2018
    349
    По данным исследования, более 70% миллениалов будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом среди родившихся в период с 1945 по 1955 годы только пять человек из десяти имели избыточный вес в таком возрасте.
    Все теги