По данным исследования, более 70% миллениалов будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом среди родившихся в период с 1945 по 1955 годы только пять человек из десяти имели избыточный вес в таком возрасте.
Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый Чо Дон Ука утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
Для адаптации после перехода на зимнее время нужна неделя, все это время люди будут испытывать излишнюю раздражительность, утомляемость, пояснил главврач Киевского городского Центра здоровья Отто Стойко.
Водитель, совершивший наезд на пешеходов в центре Нью-Йорка, утверждает, что незадолго до трагедии общался с консультантом по психическому здоровью, который обещал связаться с ним, однако так и не сделал этого.
Промоутеры британского чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри не раскрывают в чем заключается болезнь боксера, но отмечают, что "условие является слишком серьезным, чтобы позволить ему участвовать в бою".
Два года назад европейские политики говорили о победе демократии в Украине, теперь — о давлении на свободу слова. Обещали экономический рай и экономический рост после кредитов МВФ, а теперь ставят в один ряд со странами третьего мира. Ничего личного, только статистика.
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В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
По данным исследования, более 70% миллениалов будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом среди родившихся в период с 1945 по 1955 годы только пять человек из десяти имели избыточный вес в таком возрасте.
Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.