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Подозреваемых в соучастии в убийстве двух милиционеров, ограблении АЗС и нападении на пост милиции Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Николая Мнишенко освободили из СИЗО после почти двухлетнего заточения. А Виктория Заверуха осталась под стражей, но вне СИЗО.