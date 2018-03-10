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    Вита Заверуха

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Избитые Вита Заверуха и ее молодой человек
    Националисты пошли друг против друга. Об избиении Заверухи и ее бойфренда
    17:30 13.02.2017
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    Скандал в среде ультраправых. Парня Виты Заверухи Олеся Черняка побили активисты из "С14". Досталось и самой Заверухе – у нее синяк под глазом и рассечен лоб. Так "С14" высказали свои претензии к парочке.
    Виту Заверуху избили националисты
    Обвиняемую в убийстве милиционеров Виту Заверуху и ее парня избили в Киеве
    23:58 12.02.2017
    2076Взрыв в здании полиции в Ровно
    По словам молодого человека Виты Заверухи Олеся Черняка, конфликт возник из-за текста благодарности тем, кто помогал освобождению девушки из Киевского СИЗО.
    Вита Заверуха вышла на свободу
    Вита Заверуха, обвиняемая в убийстве милиционеров, вышла на свободу
    17:30 24.01.2017
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    По словам адвоката Виты Заверухи, обвиняемой по делу о вооруженном нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, сумма залога составила 1,6 млн гривен. Залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.
    Виту Заверуху вывезли в СИЗО
    Виту Заверуху вывезли в СИЗО
    19:07 26.11.2016
    648
    По словам адвоката Виты Заверухи, ее вывезли "с порезанными руками и шеей". Также он отметил, что Заверуха жива и более-менее здоровая, ничего критического.
    Заседание суда по делу Виктории Заверухи
    Заверуха попыталась перерезать себе горло - СМИ
    16:51 26.11.2016
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    Согласно информации, Вита Заверуха до сих пор в больнице. Она хотела перерезать горло, но ее "вовремя заломали и забрали лезвие". Скоро ее будут вывозить в СИЗО.
    Татьяна Монтян
    Новый поворот в "деле Заверухи". Комментарий Татьяны Монтян
    16:20 24.11.2016
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    Подозреваемых в соучастии в убийстве двух милиционеров, ограблении АЗС и нападении на пост милиции Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Николая Мнишенко освободили из СИЗО после почти двухлетнего заточения. А Виктория Заверуха осталась под стражей, но вне СИЗО.
    Народный депутат от фракции Народный фронт Юрий Тимошенко приковал Виту Заверуху к себе наручниками
    Заверуху госпитализировали после суда
    20:05 23.11.2016
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    Как сообщила замглавы информационного отдела "Правого сектора" Варвара Черноиваненко, Виту Заверуху кладут в больницу скорой помощи под присмотром народных депутатов.
    Народный депутат от фракции Народный фронт Юрий Тимошенко приковал Виту Заверуху к себе наручниками
    Фотоитоги 23 ноября: нардеп Тимошенко в наручниках с Заверухой, медаль Тома Хэнкса 
    18:55 23.11.2016
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    В среду народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Вите Заверухе прямо в зале Апелляционного суда Киева.
    Появилось видео прикованного наручниками к Заверухе нардепа
    Появилось видео прикованного наручниками к Заверухе нардепа 
    15:32 23.11.2016
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    Народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Вите Заверухе прямо в зале Апелляционного суда Киева, сообщает пресс-секретарь Комитета освобождения политзаключенных на своей странице в Facebook Татьяна Близнюк.
    Народный депутат от фракции Народный фронт Юрий Тимошенко приковал Виту Заверуху к себе наручниками
    Нардеп Тимошенко приковал к себе Заверуху прямо в суде
    15:03 23.11.2016
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    Народный депутат от фракции "Народный фронт" предупредил, что попытка "перекусить кусачками цепь наручников" будет расценена как преступление против депутатского иммунитета.
    Ситуация под Апелляционным судом, который рассматривает дело Заверухи
    Хроника 1 октября: cуд над Заверухой, протесты в Польше, приезд Пэрис Хилтон в Одессу
    09:37 02.10.2016
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    Накануне у здания суда в Киеве, который рассматривал дело Виты Заверухи по делу об убийстве правоохранителей, произошли потасовки, а в Донбассе заявили о срыве отвода сил.
    Заседание суда по делу Виктории Заверухи
    Суд на два месяца продлил арест Заверухе, Романюку и Кошелюку - СМИ
    22:35 01.10.2016
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    Согласно заявлению адвоката Виты Заверухи Олега Перетятько, меру пресечения нельзя было продлевать, так как срок содержания под стражей истек сегодня утром.
    Ситуация под Апелляционным судом, который рассматривает дело Заверухи
    Кордон правоохранителей возле Апелляционного суда Киева 
    18:37 01.10.2016
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    У здания Апелляционного суда в Киеве произошла потасовка между митингующими и полицией. Правоохранители задержали четверых участников потасовки и доставили в Соломенское управление полиции.
    Заверухе стало плохо на судебном заседании
    Заверухе стало плохо на судебном заседании
    17:45 01.10.2016
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    Согласно информации, в Апелляционном суде Киева на заседании в субботу прокуратура ходатайствует о продлении меры пресечения для Виты Заверухи в виде содержания под стражей.
    Комментарий по заседанию суда по делу Заверухи
    Комментарий Савченко по заседанию суда по делу Заверухи 
    16:00 01.10.2016
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    Народные депутаты Игорь Луценко и Надежда Савченко прокомментировали ситуацию с заседанием суда по делу Виты Заверухи, которое проходит в субботу в Киеве.
    Возле суда в Киеве, где рассматривают дело Заверухи, произошли стычки
    Возле суда в Киеве, где рассматривают дело Заверухи, произошли стычки
    13:50 01.10.2016
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    По данным СМИ, "часть людей, которые пришли под стены суда, пытались прорвать кордон силовиков, но эта попытка оказалась неудачной". Здание суда окружают правоохранители, которые закрыли вход.
    Заседание суда по делу Виктории Заверухи
    Обвиняемая в убийстве экс-бойцов "Беркута" Заверуха выйдет на свободу
    05:16 01.10.2016
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    Как сообщил адвокат Виктор Смалий, из-под стражи также освободят Андрея Романюка и Евгения Кошелюка. Защитник уверен, что решение об освобождении обусловлено отсутствием надлежащих доказательств вины обвиняемых.
    Поздравления Виты Заверухи с днем рождения. Видео
    Заверуху под СИЗО поздравили с днем рождения 
    06:13 10.06.2016
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    Активисты, пришедшие под Лукьяновское СИЗО в Киеве, держали плакаты с надписями "Вита, мы с тобой", "Вита, мы тебя освободим" и другие. Некоторые из них зажгли файеры.
    Массовая драка сторонников Заверухи и спецназа на суде. Видео
    Массовая драка сторонников Заверухи и спецназа на суде 
    10:36 09.06.2016
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    В Соломенском суде Киева в среду во время заседания по делу Виты Заверухи, подозреваемой в причастности к убийству милиционеров, силовикам пришлось силой загонять ее сторонников. Часть из них забрали из зала суда в Соломенское РОВД.
    Виктория Заверуха упала в обморок на заседании суда
    Заседание по делу Виты Заверухи состоится в пятницу
    04:17 24.07.2015
    242Криминализация украинского общества.
    По слвоам активистки Ирмы Крат, о судебном заседании в последний момент сообщили адвокату Заверухи Виктору Смалию. Заседание состоится в Печерском суде Киева.
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