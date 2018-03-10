Скандал в среде ультраправых. Парня Виты Заверухи Олеся Черняка побили активисты из "С14". Досталось и самой Заверухе – у нее синяк под глазом и рассечен лоб. Так "С14" высказали свои претензии к парочке.
По словам адвоката Виты Заверухи, обвиняемой по делу о вооруженном нападении на АЗС и убийстве двух милиционеров, сумма залога составила 1,6 млн гривен. Залог за Заверуху внес бизнесмен Алексей Тамразов.
Подозреваемых в соучастии в убийстве двух милиционеров, ограблении АЗС и нападении на пост милиции Андрея Романюка, Евгения Кошелюка и Николая Мнишенко освободили из СИЗО после почти двухлетнего заточения. А Виктория Заверуха осталась под стражей, но вне СИЗО.
Народный депутат от фракции "Народный фронт" Юрий Тимошенко приковал себя наручниками к Вите Заверухе прямо в зале Апелляционного суда Киева, сообщает пресс-секретарь Комитета освобождения политзаключенных на своей странице в Facebook Татьяна Близнюк.
Как сообщил адвокат Виктор Смалий, из-под стражи также освободят Андрея Романюка и Евгения Кошелюка. Защитник уверен, что решение об освобождении обусловлено отсутствием надлежащих доказательств вины обвиняемых.
В Соломенском суде Киева в среду во время заседания по делу Виты Заверухи, подозреваемой в причастности к убийству милиционеров, силовикам пришлось силой загонять ее сторонников. Часть из них забрали из зала суда в Соломенское РОВД.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".