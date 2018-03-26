Переход на летнее время. А ради чего страдаем-то?

Инесса Другова, РИА Новости Украина

Украина в очередной раз перешла на летнее время, переведя стрелки на час вперед. Летнее время применяется во многих странах с целью более рационального использования светлого времени суток и экономии электроэнергии на освещение.

Идея зародилась еще в XVIII веке, когда Бенджамин Франклин, будучи американским посланником во Франции, анонимно опубликовал письмо с предложением, чтобы парижане экономили на свечах, используя утренний солнечный свет.

Первой страной в Европе, которая использовала идею летнего времени с целью сохранения угля во время войны, стала Германия, введя летнее время в апреле 1916 года, и её союзники в Первой мировой войне. Великобритания, большинство её союзников и множество европейских нейтральных стран вскоре последовали этому примеру, Россия и некоторые страны – в 1917 году, а США – в 1918 году. Во многих странах были выпущены однотипные плакаты на данную тему, которые взывали к патриотическим чувствам.

По данным на 2018 год 65 государств и 10 территорий применяют летнее время.

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В северном полушарии летнее время используется почти повсеместно в США, Канаде, Мексике (кроме ряда штатов и провинций, например, Саскачеван в Канаде), полностью во всех странах Европы, кроме Исландии, России и Белоруссии, а также на Кубе, в Марокко, Иране, Сирии, Иордании, Ливане, Израиле, Палестине. В южном полушарии летнее время используется в Австралии (в ряде штатов), Новой Зеландии, Чили, Бразилии (в ряде штатов), Парагвае.

Отказались от использования летнего времени Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран, а также некоторые бывшие союзные республики СССР.

Украина не Европа?

Дискуссия о целесообразности перевода стрелок часов ведется с момента введения действующей практики. К концу XX века оказалось, что экономический эффект от "летнего" времени минимален. Однозначного ответа о том, есть ли реальная потребность в переходе на летнее время, наука не дает, тем не менее эти действия оказывают негативное влияние на здоровье человека.

В феврале этого года Европарламент проголосовал за то, чтобы отказаться от практики перехода стран-членов Евросоюза на "летнее" и "зимнее" время. Тем самым депутаты призвали Еврокомиссию провести оценку нынешней системы перевода стрелок часов дважды в год и при необходимости изменить ее. Авторы инициативы пояснили, что население многих стран ЕС недовольно переходом на "летнее" время.

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера, экономист Олег Устенко считает, что если речь идет про те экономики, которые достаточно много потребляют энергии, то переход на летнее время может быть оправдан с точки зрения производственной стороны вопроса – это дает возможность сместить световой день и работать, экономя при этом на электроэнергии.

"В случае с Украиной это актуально, поскольку мы одна из самых неэффективных с точки зрения потребления энергии стран, в Европе — так уж точно. С другой стороны, есть и сопутствующие моменты. Первый состоит в том, что если ты относишься к постиндустриальному обществу, то, скорее всего, переход на летнее время может оказаться не таким уж выгодным. Но этот аргумент вряд ли может быть использован для Украины. Поэтому с этой точки зрения такой глобальный аргумент, используемый в более развитых странах, связанный с постиндустриальным обществом, наверное, не правилен в привязке к нашей стране.

Что касается других затрат, то, насколько я понимаю, большие минусы при переходе на летнее время, возникают только в первые несколько дней или даже часов, когда может возникнуть подобного рода проблема. И эта проблема решаемая: сдвиги с транспортом, связанные с расписанием, привыкание – это временные неудобства. Они тоже выражаются в деньгах, но насколько это весомо для Украины я не готов сказать", – сказал РИА Новости Украина Олег Устенко.

При этом он уточнил, что у перевода часов есть альтернатива, которой придерживаются некоторые отказавшиеся от этой процедуры страны, – сдвиг начала работы на некоторых предприятиях на летний период. То есть летом рабочий день начинается раньше, чем зимой, и, в зависимости от сложности работы.

Удар по здоровью

По данным специалистов из университета Хельсинки, переход на летнее время негативно влияет на людей-"сов" и больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Учёные из Нидерландов (Университет Гронингена) и Германии (Университет Людвига Максимилиана) в 2007 году опубликовали в американском журнале Current Biology статью, в которой был проанализирован ритм жизни 55 тысяч человек. Оказалось, что организм в большинстве случаев не подстраивался под новое время, а жил по старому.

По данным исследования Российской академии наук, при переходе на новое время у маленьких детей и пожилых людей отмечаются стресс-реакции, нарушения режима сна, деятельности сердечно-сосудистой и иммунной систем, обменных процессов.

А согласно исследования медицинского Каролинского Института в Стокгольме, опубликованным в Медицинском журнале Новой Англии, при переходе на летнее время повышается риск инфарктов миокарда на 5% в первую неделю, а наибольший рост числа инфарктов наблюдается в первые три дня. При переходе на зимнее время риск, напротив, снижается, но в меньшей степени.

Исследования, проведённые в Казахстане перед отменой летнего времени в 2005 году, показали, что применение режима летнего и зимнего времени "определённо воздействует и на социальный фактор, приводит к повышению уровня заболеваемости населения, увеличению дорожно-транспортных происшествий, росту производственного травматизма".

Врачи считают, что весенний перевод времени хуже, чем осенний, поскольку организм человека ослаблен после зимы.

Не разорваться же нам…

Недавно комиссия Киевского городского совета согласовала проект решения об обращении к правительству об отмене перехода на летнее время.

Вопрос об отмене ежегодного перевода стрелок поднимался украинским правительством неоднократно. В 2013 году Министерство экономического развития и торговли Украины представило законопроект об отмене ежегодного перехода на летнее время. Осенью 2011 года Верховная Рада поддержала законопроект об отмене перехода на зимнее время, который, однако, вызвал бурную реакцию в обществе.

Против отмены зимнего времени высказывались эксперты и население. Спустя некоторое время парламентарии предложили проект "наоборот" – отказ от летнего времени. Он также был отложен "под сукно" – под тем предлогом, что не стоит отвлекать народ дебатами о целесообразности перевода часовых стрелок от предстоящих парламентских выборов.

Вряд ли Украине удастся найти консенсус, если она откажется от перевода стрелок дважды в год, на каком времени остановиться. Дело в том, что страна географически расположена во втором и третьем часовых поясах. Причем виртуальная граница между ними делит страну практически на две равные части со столицей посередине.

В западной части Украины время отличается от Гринвичского на два часа, в восточной – на три. Когда страна живет по летнему времени – лучше себя чувствуют жители востока, когда по зимнему – довольны западники. Жителям столицы, по идее, должно быть все равно.