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    В Южной Корее по голосу Ким Чен Ына выявили проблемы со здоровьем

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    Угрозы КНДР. Новые ядерные испытания (797)

    (обновлено: )10210
    Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый Чо Дон Ука утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".
    Ким Чен Ын. Архивное фото
    REUTERS KCNA/via REUTERS

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. В Южной Корее по голосу выявили проблемы со здоровьем у северокорейского лидера Ким Чен Ына, когда он выступал в телеэфире с новогодним обращением к народу, сообщают в понедельник сеульские СМИ.

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    Газета "Тона ильбо", в частности, приводит мнение профессора университета провинции Чхунчхон-Пукто Чо Дон Ука о том, что у Ким Чен Ына не в порядке почки.

    Анализируя вибрацию, шумы и амплитуду в произношении ряда согласных звуков лидером КНДР, ученый утверждает, что у Ким Чен Ына "скорее могут быть проблемы с почками, нежели с сердцем или легкими".

    "С помощью такого анализа нельзя судить о функциях внутренних органов председателя Кима, но по результатам его новогоднего выступления можно понять, что функции почек у него слабее других органов", — приводит газета слова южнокорейского профессора.

    Лидеру КНДР Ким Чен Ыну в понедельник исполнилось 34 года, утверждает южнокорейское информационное агентство Рёнхап, хотя в самой Северной Корее этот день никак не отмечается.

    В то же время дни рождения предшественников Ким Чен Ына на высшем посту в КНДР — его деда Ким Ир Сена и отца Ким Чен Ира — были и остаются основными государственными праздниками.

    Как сообщает Рёнхап, в северокорейских настенных календарях 2018 года 8 января не значится праздничным днем. Более того, дата рождения Ким Чен Ына 8 января 1984 года и его возраст официально в КНДР не упоминаются.

    Однако в 2014 году во время поездки американского баскетболиста Денниса Родмана в КНДР сообщалось, что именно 8 января он спел Happy Birthday в присутствии Ким Чен Ына на матче в Пхеньяне.

    Ким Чен Ын унаследовал власть в Северной Корее после кончины Ким Чен Ира в декабре 2011 года, согласно установившейся в этой стране традиции, по которой "революционное руководство" должно передаваться от отца к сыну для гарантий непрерывности политической линии.

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