В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что через пять лет украинцы будут лечиться по евростандартам. О реформе ведомства и медицинской отрасли страны рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец.
В Украину при попустительстве Министерства охраны здоровья ввезен низкокачественный препарат, предназначенный для лечения онкобольных детей, сообщил руководитель организации "Медконтроль" Игорь Щедрин.
Заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец отметил, что было принято решение о начале третьего тура вакцинации против полиомиелита, но при необходимости откорректировать его интенсивность и продолжительность.
Стартовал заключительный тур иммунизации детей от полиомиелита. Безопасность вакцинации на фоне развития эпидемии гриппа и ОРВИ прокомментировали замглавы Минздрава Игорь Перегинец и главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
Если до конца года не будут подписаны договоры с международными организациями и поставлены лекарства, то будет провален ряд государственных программ по лечению населения, заявила эксперт Александра Устинова.
Как рассказал заместитель главы Минздрава Игорь Перегинец, в Украине упрощена регистрация для вакцин и ряда лекарственных средств для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и орфанных заболеваний.
В рамках медицинской реформы медучреждения смогут заключать договоры на оказание медуслуг для населения с местными властями, что позволит избежать неэффективного управления финансами и обеспечит конкуренцию между больницами.
Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец отметил, что единичные случаи заболевания лептоспирозом медики фиксируют ежегодно. Санэпидстанция закрыла в Киеве несколько пляжей, чтобы избежать возможного инфицирования.
Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец рассказал о том, что многие лекарства для тяжелобольных нельзя купить в Украине из-за непрозрачной системы государственных закупок, а также бедности населения.
Заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец считает, что Украина - единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила советский подход к лечению туберкулеза и поэтому лидирует в Европе по количеству случаев заболевания.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".