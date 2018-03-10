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    Игорь Перегинец

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 23
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    Игорь Перегинец
    Замглавы Минздрава подал в отставку
    16:39 29.04.2016
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    Как отмечается, Перегинец подал заявление об увольнении с 10 мая. К тому времени он намерен закончить оформление закупок, чтобы убедиться, что все на местах.
    Министерство здравоохранения Украины
    Антиреформа Минздрава отразится на здоровье каждого украинца
    09:59 16.03.2016
    528
    В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что через пять лет украинцы будут лечиться по евростандартам. О реформе ведомства и медицинской отрасли страны рассказал заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец.
    Ситуация в Украине
    Госзакупки лекарств в Украине: над людьми проводят эксперименты – эксперт
    13:29 01.03.2016
    1044Медреформа или медицинский геноцид?
    В Украину при попустительстве Министерства охраны здоровья ввезен низкокачественный препарат, предназначенный для лечения онкобольных детей, сообщил руководитель организации "Медконтроль" Игорь Щедрин.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    В Минздраве сообщили, как готовятся к следующему сезону гриппа
    23:33 23.02.2016
    336Эпидемия свиного гриппа в Украине
    По словам заместителя министра здравоохранения Украины Игоря Перегинца, первым заданием станет определить и спланировать обеспечение украинцев вакцинами от следующего сезонного гриппа.
    Игорь Перегинец
    ГПУ вызвала на допрос замглавы Минздрава по делу о махинациях с вакцинами
    15:12 09.02.2016
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    Сообщается, что речь идет о вакцинах ИПВ и ОПВ, которые используются для борьбы с полиомиелитом и были предоставлены Канадой в качестве гуманитарной помощи.
    Вакцинация от полиомиелита в Йемене
    Эксперт: откладывать третий тур вакцинации от полиомиелита нельзя
    13:34 26.01.2016
    2314Вспышка полиомиелита в Украине
    Заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец отметил, что было принято решение о начале третьего тура вакцинации против полиомиелита, но при необходимости откорректировать его интенсивность и продолжительность.
    Вакцинация против полиомиелита в клинике Киева
    На фоне гриппа. Можно ли сейчас прививать детей от полиомиелита
    12:08 26.01.2016
    5729Вспышка полиомиелита в Украине
    Стартовал заключительный тур иммунизации детей от полиомиелита. Безопасность вакцинации на фоне развития эпидемии гриппа и ОРВИ прокомментировали замглавы Минздрава Игорь Перегинец и главный детский иммунолог Киева Федор Лапий.
    Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец. Архивное фото
    Свиной грипп в Одессе. Не нужно пугать людей - Перегинец
    19:39 23.12.2015
    709Эпидемия свиного гриппа в Украине
    Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец отметил, что есть один подтвержденный смертельный случай, а остальные случаи заражения исследуются.
    Врач. Архивное фото
    Перегинец: в 2016 году увеличится финансирование первичного звена педиатрии
    20:45 17.12.2015
    160Экономика кризисного времени: 2015-2016
    Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец отметил, что реформы трактовались на украинский манер, они совершались ради реформ, не понимая, как удовлетворить потребности населения.
    Лекарства
    Закупка лекарств. Куда исчезают миллиарды гривен
    11:48 23.10.2015
    323Медреформа или медицинский геноцид?
    Если до конца года не будут подписаны договоры с международными организациями и поставлены лекарства, то будет провален ряд государственных программ по лечению населения, заявила эксперт Александра Устинова.
    Лекарства
    На закупку лекарств по госпрограммам нужно более 9 млрд грн - замминистра
    10:53 24.09.2015
    91Медреформа или медицинский геноцид?
    В проекте госбюджета на закупку медикаментов запланировали 3,48 млрд грн. По оценкам Минздрава, этой суммы не хватит для удовлетворения даже минимальных потребностей украинцев в лекарствах.
    Больница
    Около 2 млн украинских детей рискуют заразиться полиомиелитом - Минздрав
    16:45 11.09.2015
    953Вспышка полиомиелита в Украине
    Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец сообщил, что в пятницу состоялось первое заседание оперативного штаба по борьбе с полиомиелитом.
    Сдача крови. Архивное фото
    Безопасность крови это важный компонент нацбезопасности - замминистра
    07:56 20.08.2015
    131Медреформа или медицинский геноцид?
    Украина получила значительную техническую помощь от Европейской комиссии, что позволит нам реформировать такую важную сферу, как безопасность крови, рассказал Игорь Перегинец.
    Министерство здравоохранения Украины
    Регистрация лекарств в Украине далека от стандартов ЕС - Минздрав
    07:38 20.08.2015
    188Медреформа или медицинский геноцид?
    Как рассказал заместитель главы Минздрава Игорь Перегинец, в Украине упрощена регистрация для вакцин и ряда лекарственных средств для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гепатитов и орфанных заболеваний.
    Больница
    В Украине по всему календарю прививок существует дефицит - замминистра
    06:09 20.08.2015
    81Медреформа или медицинский геноцид?
    Как заявил Игорь Перегинец, в течение последних семи лет в той или иной степени имело место недофинансирование программы иммунопрофилактики, поэтому к настоящему времени потребности накопились.
    Врач. Архивное фото
    Переживет ли Украина реформу Минздрава? Комментарий замминистра
    11:43 19.08.2015
    490Медреформа или медицинский геноцид?
    В рамках медицинской реформы медучреждения смогут заключать договоры на оказание медуслуг для населения с местными властями, что позволит избежать неэффективного управления финансами и обеспечит конкуренцию между больницами.
    Шприц. Архивное фото
    Минздрав прокомментировал ситуацию с лептоспирозом в Киеве
    22:25 18.08.2015
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    Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец отметил, что единичные случаи заболевания лептоспирозом медики фиксируют ежегодно. Санэпидстанция закрыла в Киеве несколько пляжей, чтобы избежать возможного инфицирования.
    Лекарства
    Производители незаинтересованы регистрировать лекарства для тяжелобольных
    21:47 18.08.2015
    101
    Заместитель министра здравоохранения Украины Игорь Перегинец рассказал о том, что многие лекарства для тяжелобольных нельзя купить в Украине из-за непрозрачной системы государственных закупок, а также бедности населения.
    Медсестра в больнице. Архивное фото
    Система лечения туберкулеза в Украине не работает - заминистра
    21:26 18.08.2015
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    Заместитель министра здравоохранения Игорь Перегинец считает, что Украина - единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила советский подход к лечению туберкулеза и поэтому лидирует в Европе по количеству случаев заболевания.
    Медицинские инструменты. Архивное фото
    Замминистра: МОЗ должен за три месяца показать результат в реализации реформы
    11:34 03.06.2015
    212
    Игорь Перегинец уточнил, что требование главы Кабмина Арсения Яценюка запустить за три месяца реформы в сфере здравоохранения не является "последним предупреждением" МОЗ.
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