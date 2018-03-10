Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уточнил, что не хочет комментировать решение Бориспольского суда, а также напомнил, что у Краснова было изъято 30 кг гексогена, тротила, детонаторы и он "планировал серию терактов".
Адвокат Краснова Андрей Мамалыга в комментарии на одном из телеканалов заявил, что СБУ хочет признать руководителя общественной организации "Гражданский корпус Азов-Крым" Станислава Краснова невменяемым, чтобы закрыть дело.
Двух участников украинской революции судьба развела: Станислав Краснов ждет суда в Украине, Александр Костенко отбывает наказание в Российской федерации. Почему два друга-товарища оказались по разные стороны границы, но по одну сторону решетки?
Около 30 человек провели акцию возле здания Службы безопасности Украины в Киеве, они требовали освобождения ранее задержанного по подозрению в работе на российские спецслужбы главы украинского гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова.
По словам главы СБУ Василия Грицака, находящийся под стражей глава гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов планировал подорвать управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве с помощью тонны взрывчатки.
Политолог Максим Андрущенко в эфире радиостанции Голос Столицы высказал мнение, что дело в отношении Станислава Краснова спустят на тормозах, когда между политиками будут достигнуты договоренности по коалиции и составу правительства.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".