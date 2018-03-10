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    Станислав Краснов

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 82
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    Станислав Краснов
    Адвокат: все обвинения против Краснова - "липовые"
    14:58 23.09.2016
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    Адвокат по делу Станислава Краснова Леонид Сиваков заявил в эфире радиостанции Голос Столицы, что обвинение не подтвердилось, поскольку "оно шито белыми нитками".
    Василий Грицак. Архивное фото
    Вина "азовца" Краснова доказана - Грицак
    12:37 23.09.2016
    249
    Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак уточнил, что не хочет комментировать решение Бориспольского суда, а также напомнил, что у Краснова было изъято 30 кг гексогена, тротила, детонаторы и он "планировал серию терактов".
    Руководителя общественной организации Гражданский корпус Азов - Крым Станислава Краснова освободили из СИЗО
    Краснова освободили из СИЗО - нардеп
    00:33 23.09.2016
    663Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    По словам нардепа Игоря Мосийчука, "из Лукьяновского СИЗО освободили Станислава Краснова, которого обвиняли в шпионстве в пользу Москвы, а на самом деле травили за организацию блокады Крыма".
    Станислав Краснов
    Суд отказался направить Краснова на психологическую экспертизу
    03:32 05.06.2016
    274Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Адвокат Краснова Андрей Мамалыга в комментарии на одном из телеканалов заявил, что СБУ хочет признать руководителя общественной организации "Гражданский корпус Азов-Крым" Станислава Краснова невменяемым, чтобы закрыть дело.
    Станислав Краснов
    Краснов из "Азова" прекратил голодовку, опасаясь"карательной психиатрии"
    03:23 11.05.2016
    714Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    По словам арестованного Станислава Краснова, морально он чувствует себя хорошо, а голодать было не так трудно, как ему казалось изначально. Активист прекратил голодовку во вторник, 10 мая.
    Станислав Краснов
    Краснов находится в критическом состоянии - адвокат
    10:24 07.05.2016
    655Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Согласно информации, активист продолжает голодовку, к нему вызывали скорую помощь от СБУ, вводили глюкозу, но "состояние чуть улучшилось, давление ниже нормы, слабое сердцебиение".
    Митинг под СБУ с требованием освободить Краснова
    Служили два товарища: террорист Краснов и провокатор Костенко
    09:52 03.05.2016
    1397Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Двух участников украинской революции судьба развела: Станислав Краснов ждет суда в Украине, Александр Костенко отбывает наказание в Российской федерации. Почему два друга-товарища оказались по разные стороны границы, но по одну сторону решетки?
    Митинг под СБУ с требованием освободить Краснова
    Митинг под СБУ с требованием освободить Краснова 
    17:05 28.04.2016
    272Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Около 30 человек провели акцию возле здания Службы безопасности Украины в Киеве, они требовали освобождения ранее задержанного по подозрению в работе на российские спецслужбы главы украинского гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова.
    Станислав Краснов
    "Азовцу" Краснову продлили арест еще на два месяца
    09:57 26.04.2016
    131Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Станиславу Краснову, которого обвиняют по трем статьям, продлена мера пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня. Защитники Краснова на сегодняшнее заседание суда не явились.
    Суд над Станиславом Красновым. Архивное фото
    Суд над главой "Азов-Крым" Красновым перенесли на вторник
    23:58 25.04.2016
    459Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    В ходе заседания прокуроры заявили ходатайство о продлении Станиславу Краснову меры пресечения в виде содержания под стражей, срок которой истекает в конце понедельника, 25 апреля.
    Станислав Краснов на заседании суда. Архивное фото
    Краснов после обморока заявил о прекращении сухой голодовки
    23:34 25.04.2016
    65Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    В ходе заседания прокуроры заявили ходатайство о продлении Краснову меры пресечения в виде содержания под стражей, срок которой истекает в конце понедельника, 25 апреля.
    Станислав Краснов
    "Азовец" Краснов заявил, что перешел на сухую голодовку
    12:15 25.04.2016
    189
    В ходе очередного заседания суда Краснов сообщил, что очень плохо себя чувствует и у него ухудшилось зрение. Шевченковский райсуд Киева дал разрешение на осмотр Краснова медиками.
    Стас Краснов
    В Комитете освобождения Краснова сообщили об ужасном состоянии "азовца"
    01:45 22.04.2016
    719Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Как отмечается, побратимы и друзья, которые пришли на суд, его даже не узнали. Он едва разговаривает, вообще не ориентируется в пространстве, постоянно дергается.
    Станислав Краснов
    "Азовец" Краснов объявил голодовку
    11:47 12.04.2016
    168Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Коллегия судей Апелляционного суда столицы признала законным арест Станислава Краснова. После решения суда экс-глава ГК "Азов-Крым" в знак протеста объявил голодовку.
    Стычки на заседании суда по делу Станислава Краснова
    Драка на суде по делу Краснова: на стол прокурору поставили урну (нецен. лекс.) 
    00:52 06.04.2016
    383Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Рассмотрение апелляции экс-главы Гражданского корпуса "Азов" Станислава Краснова, которого подозревают в госизмене, перенесли на 11 апреля. В ходе судебного заседания произошла драка.
    Суд перенес рассмотрение апелляции Краснова
    Суд перенес рассмотрение апелляции Краснова
    22:12 05.04.2016
    138Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Судья принял ходатайство прокурора, который просил суд о предоставлении ему времени для ознакомления с дополнительными материалами апелляционной жалобы.
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Билецкий заявил, что в деле Краснова идут "внутренние игры спецслужб"
    23:46 26.03.2016
    525Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    По мнению Билецкого, "целесообразно было создать внутреннюю комиссию, и в рамках высоких технических возможностей спецслужб прояснить эту ситуацию".
    Станислав Краснов
    СБУ опубликовала запись разговора Краснова о подготовке терактов
    21:24 23.03.2016
    4204Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    По словам главы СБУ Василия Грицака, находящийся под стражей глава гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислав Краснов планировал подорвать управление Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве с помощью тонны взрывчатки.
    Василий Грицак
    Краснов за деньги передавал информацию российским спецслужбам - Грицак
    16:25 23.03.2016
    540Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Как сообщил на брифинге Василий Грицак, Краснов передавал разведывательную информацию и контакты "кадровым сотрудникам российских спецслужб", от которых "получал заработную плату".
    Станислав Краснов потерял сознание в суде. Архивное фото
    Дело Краснова и торги за пост главы МВД
    18:41 22.03.2016
    574Дело Краснова. "Азов" против СБУ
    Политолог Максим Андрущенко в эфире радиостанции Голос Столицы высказал мнение, что дело в отношении Станислава Краснова спустят на тормозах, когда между политиками будут достигнуты договоренности по коалиции и составу правительства.
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