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    Ученые установили целое поколение, наиболее склонное к ожирению

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    По данным исследования, более 70% миллениалов будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом среди родившихся в период с 1945 по 1955 годы только пять человек из десяти имели избыточный вес в таком возрасте.
    Избыточный вес
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Так называемые миллениалы (поколение миллениума или "поколение Y") — люди, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов, наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями, говорится в исследовании, проведенном британской благотворительной организацией Cancer Research UK.

    Еж с ожирением Шерман
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    Страдающий ожирением ежик "сел на диету"

    По данным исследования, более 70% миллениалов будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом среди родившихся в период с 1945 по 1955 годы только пять человек из десяти имели избыточный вес в таком возрасте.

    "Это означает, что миллениалы — поколение, которое больше всего страдает от избыточного веса, с момента начала текущего учета", — отмечается в исследовании.

    "Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды", — заявила один из экспертов компании, профессор Линда Баулд.

    Организация предупреждает, что лишний вес и ожирение связаны с 13 видами рака, в том числе, с раком груди, кишечника и почек.

    Ранее сообщалось, что около половины украинцев страдают от лишнего веса или ожирения.

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