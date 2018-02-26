Ученые установили целое поколение, наиболее склонное к ожирению

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Так называемые миллениалы (поколение миллениума или "поколение Y") — люди, родившиеся в период с начала 1980-х по середину 1990-х годов, наиболее склонны к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями, говорится в исследовании, проведенном британской благотворительной организацией Cancer Research UK.

По данным исследования, более 70% миллениалов будут иметь лишний вес в возрасте от 35 до 44 лет. При этом среди родившихся в период с 1945 по 1955 годы только пять человек из десяти имели избыточный вес в таком возрасте.

"Это означает, что миллениалы — поколение, которое больше всего страдает от избыточного веса, с момента начала текущего учета", — отмечается в исследовании.

"Миллениалы известны тем, что следуют трендам здорового питания, но ничто не превзойдет сбалансированную диету. Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды", — заявила один из экспертов компании, профессор Линда Баулд.

Организация предупреждает, что лишний вес и ожирение связаны с 13 видами рака, в том числе, с раком груди, кишечника и почек.

Ранее сообщалось, что около половины украинцев страдают от лишнего веса или ожирения.