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    Фотоленты

    Страдающий ожирением ежик "сел на диету"

    (обновлено: )146
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen
    Еж с ожирением Шерман
    REUTERS Amir Cohen

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    Еж по имени Шерман, который страдает ожирением, нашел убежище в израильском зоопарке. Теперь его ждет специальная диета для снижения веса, пишет The Jerusalem Post.

    Шерман, который весит в два раза больше обычного ежа, прожил свою жизнь на улицах. За это время он пристрастился к кошачьей еде, которую оставляли неравнодушные граждане для животных на улицах, и именно поэтому набрал лишний вес.

    И хотя пухлый ежик может показаться милым, для него самого лишний вес был обузой. Он с трудом ходил и был в итоге доставлен в больницу для животных, а уже после этого его направили в зоопарк. 

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