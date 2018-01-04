Страдающий ожирением ежик "сел на диету"

Еж по имени Шерман, который страдает ожирением, нашел убежище в израильском зоопарке. Теперь его ждет специальная диета для снижения веса, пишет The Jerusalem Post.

Шерман, который весит в два раза больше обычного ежа, прожил свою жизнь на улицах. За это время он пристрастился к кошачьей еде, которую оставляли неравнодушные граждане для животных на улицах, и именно поэтому набрал лишний вес.

И хотя пухлый ежик может показаться милым, для него самого лишний вес был обузой. Он с трудом ходил и был в итоге доставлен в больницу для животных, а уже после этого его направили в зоопарк.

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