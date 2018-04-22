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    Британские ученые выяснили связь между силой рукопожатия и развитием мозга

    (обновлено: )10110
    По мнению ученых, по рукопожатию можно оценить возможные изменения умственных способностей в зрелом и пожилом возрасте, люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества.
    Рукопожатие
    REUTERS Suzanne Plunkett

    КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. В Англии ученые из Университета Манчестера установили, что люди с крепким рукопожатием отличаются умственными способностями и развитой памятью в зрелом возрасте, сообщает Daily Mail.

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    "Мы видим явную связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например, упражнениями со штангой", — заявил один из соавторов исследования Джозеф Ферт.

    Ученые утверждают, что люди со слабым рукопожатием имеют меньшую плотность белого вещества.

    По мнению ученых, это исследование показывает, что по рукопожатию можно оценить возможные изменения умственных способностей в зрелом и пожилом возрасте.

    Ранее сообщалось, что исследователи провели опыты с 34 волонтерами, у которых сравнили нервно-мышечную мускулатуру гортани и лица. Как оказалось, мышцы шеи существенно хуже. По мнению авторов, это и есть причина, почему людям легче дается свист, чем пение.

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