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    Филипе VI

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 10
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    Глава МИД Испании упал в обморок на дебатах в Давосе. Видео
    Глава МИД Испании потерял сознание на дебатах в Давосе 
    19:32 25.01.2018
    394Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
    Король Испании Фелипе VI
    В каталонском городе Жирона объявили короля Испании персоной нон грата
    09:12 25.10.2017
    247Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Как сообщают испанские СМИ, леворадикальная каталонская партия предложила властям Барселоны объявить короля Испании Фелипе VI и всех членов королевской семьи персона нон грата.
    Председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон. Архивное фото
    Глава Каталонии обвинил короля Испании в агрессии против Каталонии
    02:56 22.10.2017
    887Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, "они становились все более сильными и решительными".
    Король Испании Фелипе VI
    Король Испании высказался о попытке раскола страны
    21:59 20.10.2017
    191Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    Как отметил король, "Испания должна противостоять неприемлемой попытке отделения части своей национальной территории, и она это решит при использовании своих законных демократических институтов".
    Король Испании Фелипе VI
    Король Испании: Каталония останется в составе лучшей страны
    01:16 04.10.2017
    225Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    По словам Фелипе VI, "в той Испании, которая будет лучше, чем мы желаем, будет и Каталония". Он подчеркнул, что Испания должна следовать демократическим принципам.
    Король Испании Фелипе VI
    Власти Каталонии пытались сломить единство Испании - Фелипе VI
    23:09 03.10.2017
    104Каталония vs Испания. Независимость или прямое управление?
    В Каталонии в минувшее воскресенье прошел референдум о независимости, который не признало испанское правительство и проведение которого было "заморожено" Конституционным судом страны.
    Король Испании Фелипе VI
    Король Испании лишил сестру титула герцогини из-за коррупционного скандала
    03:57 12.06.2015
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    Судья считает инфанту Кристину прямой соучастницей уклонения от уплаты налогов в размере 337 138 евро через фирму Aizoon. Общественное обвинение просит для инфанты восемь лет тюремного заключения.
    Самолет авиакомпании Germanwings. Архивное фото
    Король Испании прервал визит во Францию в связи в крушением A320
    14:59 24.03.2015
    1014Крушение Airbus A320 во Франции
    Король Испании Филипп VI заявил, что в связи с крушением самолета Airbus A320 намерен прервать визит и вернуться в свою страну. На борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 144 пассажира и 6 членов экипажа.
    Флаг Испании
    Король Испании вручил Премии принца Астурийского
    06:36 25.10.2014
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    В то же время в Овьедо проходил митинг против вручения премий. Собравшиеся требовали обратить внимание прежде всего на экономическую и социальную ситуацию в стране.
    Король Испании Фелипе VI
    Новый король Испании Фелипе VI будет приведен к присяге
    06:26 19.06.2014
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    Новый король Испании Фелипе VI будет приведен к присяге в четверг. Его отец Хуан Карлос I, находившийся у власти 39 лет, в среду подписал закон об отречении от престола.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
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