Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
По словам главы женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, каждый раз каталонцы преодолевали акты агрессии, сознавая, что она скрывает неспособность государства к политическим решениям, и, таким образом, "они становились все более сильными и решительными".
Король Испании Филипп VI заявил, что в связи с крушением самолета Airbus A320 намерен прервать визит и вернуться в свою страну. На борту лайнера, следовавшего из Барселоны в Дюссельдорф, находились 144 пассажира и 6 членов экипажа.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.
Во время дебатов на Всемирном экономическом Форуме в Давосе министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис упал в обморок. В зал, где проходилои дебаты, сразу же были вызваны медики, которые оказали первую помощь пострадавшему.