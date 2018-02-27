Стець сделал заявление по поводу своего здоровья

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Министр информационной политики Украины Юрий Стець прокомментировал происшествие во время его выступления на международном форуме.

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Напоним, министру во время выступления в Киеве стало плохо, он начал задыхаться и упал в обморок.

"Очевидно, что обсуждать свое здоровье в прессе мне бы не очень хотелось. Но иначе прекратить спекуляции на этой теме не получится. Да, действительно мне стало плохо. Слава Богу, до потери сознания дело не дошло. Теперь, имея возможность закончу то, что не успел вчера договорить во время своего выступления в рамках форума: "Любой человек этого мира, независимо от гражданства, говорит правду: что Крым — это Украина, а Россия — оккупант, является потенциальным пленником Кремля. Но несмотря на это, бороться за правду нужно и важно! Спасибо за это нашим международным партнерам", — заявил во вторник Стець.

Ранее Стець, заявивший в мае о решении уйти в отставку, рассчитывал, что Верховная Рада в июне поддержит его заявление и позволит ему уйти.