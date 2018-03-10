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    Тед Круз

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 20
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    Сенатор Тед Круз. Архивное фото
    Сенатор Круз и губернатор Техаса встретились с главой Тайваня
    00:47 09.01.2017
    74Президентство Трампа: первые указы и назначения.
    По словам сенатора Теда Круза, КНР должна понять, что в Америке принимают сами решения о встречах с гостями. Это не о КНР, это об отношениях США и Тайваня, союзника, которого по закону должны защищать.
    Тед Круз. Архивное фото
    Круз и его жена отказались поддержать Трампа в борьбе за пост президента
    06:19 21.07.2016
    156Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    После ухода Теда Круза с трибуны в зале были слышны неодобрительный гул, возгласы и свист. Отказ кандидата поддержать официального выдвиженца партии нетипичен для американской политики.
    Тед Круз. Архивное фото
    Выбывший кандидат Круз не исключил, что бросит вызов Трампу
    20:53 10.05.2016
    205Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Сенатор от Техаса Тед Круз сообщил, что его предвыборная программа была запущена для победы, гонка была прекращена после проигрыша в Индиане, но если ситуация изменится, будет соответствующая реакция.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    Республиканцы предложат Трампу "большую сделку" – эксперт
    13:03 04.05.2016
    1053Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Руководство Республиканской партии может предложить "большую сделку" миллиардеру Дональду Трампу, который после выхода из президентской гонки Теда Круза фактически стал кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, считает эксперт Алексей Фененко.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
    О чем пишут в мире: Трамп выиграл праймериз, "США не добиваются войны с РФ"
    10:31 04.05.2016
    874Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Дональд Трамп стал фактическим кандидатом на пост президента США от республиканцев, РФ и ООН надеются в ближайшее время объявить о введении перемирия в сирийском Алеппо, а в США заявили, что не добиваются войны с РФ.
    Тед Круз. Архивное фото
    Тед Круз выходит из борьбы за пост президента США
    03:45 04.05.2016
    352Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Тед Круз заявил, что с тяжелым сердцем прекращает кампанию. Таким образом, официальным кандидатом республиканцев становится миллиардер Дональд Трамп.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в штате Индиана
    Трамп предположил, что отец Круза помогал убийце Кеннеди
    03:08 04.05.2016
    139Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Предвыборный штаб Круза категорически отверг обвинения. Сам кандидат разразился потоком брани в отношении Трампа, назвав его заявление "безумием".
    Дональд Трамп и Хиллари Клинтон
    Праймериз в США. Все против Трампа, превосходство Клинтон
    12:21 26.04.2016
    1327Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Один из последних ключевых этапов пройдет во вторник в предвыборной кампании в США. Многие в стране назвали его "четвертым супервторником", когда и у республиканцев, и у демократов на избирательные участки придут жители сразу пяти штатов.
    Тед Круз. Архивное фото
    Кандидаты Круз и Кейсик договорились сотрудничать против Трампа
    06:10 25.04.2016
    314Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кампании Круза и Кейсика выпустили заявления, в которых говорится, что на оставшихся праймериз они уступят друг другу штаты, в которых имеют наибольшие шансы на победу.
    Тед Круз. Архивное фото
    Круз выиграл праймериз в Вайоминге
    01:27 17.04.2016
    121Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Трамп остается единственным кандидатом, который может набрать 1237 делегатов - большинство, необходимое для автоматического выигрыша республиканской номинации. Круз - единственный кандидат, который может помешать Трампу это сделать.
    Тед Круз. Архивное фото
    После победы в Колорадо Круз сократил отставание от Трампа на 34 голоса
    02:55 11.04.2016
    78Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Сенатор от штата Техас Тед Круз незначительно сократил отставание от соперника-республиканца Дональда Трампа. У Круза сейчас 540 делегатов, у Трампа - 743 делегата.
    Берни Сандерс. Архивное фото
    Круз и Сандерс одержали "большие победы" на выборах в Висконсине
    07:10 06.04.2016
    477Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    У демократов обработано 68 процентов бюллетеней. За Сандерса проголосовали 55,8 процента сторонников Демократической партии. За бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон - 43,9 процента.
    Флаг США
    Круз и Сандерс лидируют на первичных выборах в штате Висконсин - СМИ
    04:23 06.04.2016
    47Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Согласно информации exit-poll, у республиканцев Круз набирает 47% голосов, миллиардер Дональд Трамп – 36%, губернатор штата Огайо Джон Кейсик – 14%. У демократов Сандерс набирает 55% голосов, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон – 44% .
    Экс-посол США в Украине Джон Хербст. Архивное фото
    Хербст назвал самых "выгодных" для Украины кандидатов в президенты США
    03:49 26.03.2016
    2072
    Сенатор штата Техас Тед Круз или бывший госсекретарь Хиллари Клинтон могли бы вести в США выгодную для Украины политику, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст.
    Сенатор-республиканец Тед Круз
    Круз обещает "развязать руки" американским военным в борьбе с ИГ
    06:40 11.03.2016
    114Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Кандидат в президенты США от Республиканской партии считает, что в настоящее время военные "не могут сражаться, защищать себя, не могут убивать врагов".
    Сенатор-республиканец Тед Круз
    Сенатор-республиканец Тед Круз выиграл праймериз в Канзасе
    02:53 06.03.2016
    278Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    В обшей сложности Круз набрал 48,2% голосов, а его главный конкурент Дональд Трамп - 23,3%. Сенатор Марко Рубио получил поддержку 16,7% избирателей, а губернатор Огайо Джон Кейсик – 10,7%.
    Тед Круз. Архивное фото
    Круз выиграет праймериз в Канзасе и станет главным конкурентом Трампа – СМИ
    01:26 06.03.2016
    112Победа Трампа. Ликование и протесты в США.
    Круз в случае победы в Канзасе, а также в штате Мэн, где он также пока лидирует, становится главным конкурентом Трампа в борьбе за номинацию от республиканцев для участия во всеобщих выборах президента США.
    Тед Круз
    Круз лидирует на первичных выборах республиканцев в Айове
    04:32 02.02.2016
    210
    По результатам подсчета голосов первых 7% участков Круз набирает 30,1%, его основной соперник Дональд Трамп - 28,8%. Вместе с тем, число подсчитанных голосов в абсолютных цифрах незначительно.
    Флаг организации ИГ. Архивное фото
    Обзор ИноСМИ: рабы ИГИЛ, гибель "Джихадиста Джона", предупреждение Хокинга
    12:18 20.01.2016
    375
    Мировые СМИ пишут о поддержке Сарой Пэйлин Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло в США, подтверждении гибели "Джихадиста Джона", возможном увеличении военного присутствия США в Ираке, а также о предупреждении Стивена Хокинга человечеству.
    Флаг США напротив Капитолия в Вашингтоне (округ Колумбия)
    Кандидат в президенты США назвал Россию в числе "врагов"
    07:30 07.08.2015
    206
    На вопрос ведущего, считает ли он, что Китай и Россия начали "кибер-войну" против США, Круз ответил: "Конечно, они это сделали".
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