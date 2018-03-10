По словам сенатора Теда Круза, КНР должна понять, что в Америке принимают сами решения о встречах с гостями. Это не о КНР, это об отношениях США и Тайваня, союзника, которого по закону должны защищать.
Руководство Республиканской партии может предложить "большую сделку" миллиардеру Дональду Трампу, который после выхода из президентской гонки Теда Круза фактически стал кандидатом на предстоящих выборах от республиканцев, считает эксперт Алексей Фененко.
Дональд Трамп стал фактическим кандидатом на пост президента США от республиканцев, РФ и ООН надеются в ближайшее время объявить о введении перемирия в сирийском Алеппо, а в США заявили, что не добиваются войны с РФ.
Один из последних ключевых этапов пройдет во вторник в предвыборной кампании в США. Многие в стране назвали его "четвертым супервторником", когда и у республиканцев, и у демократов на избирательные участки придут жители сразу пяти штатов.
Трамп остается единственным кандидатом, который может набрать 1237 делегатов - большинство, необходимое для автоматического выигрыша республиканской номинации. Круз - единственный кандидат, который может помешать Трампу это сделать.
Согласно информации exit-poll, у республиканцев Круз набирает 47% голосов, миллиардер Дональд Трамп – 36%, губернатор штата Огайо Джон Кейсик – 14%. У демократов Сандерс набирает 55% голосов, бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон – 44% .
Круз в случае победы в Канзасе, а также в штате Мэн, где он также пока лидирует, становится главным конкурентом Трампа в борьбе за номинацию от республиканцев для участия во всеобщих выборах президента США.
Мировые СМИ пишут о поддержке Сарой Пэйлин Дональда Трампа в борьбе за президентское кресло в США, подтверждении гибели "Джихадиста Джона", возможном увеличении военного присутствия США в Ираке, а также о предупреждении Стивена Хокинга человечеству.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".