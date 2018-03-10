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    Андрей Деркач

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 3
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    Андрей Деркач. Архивное фото
    Politico: депутат Деркач требует расследовать связи Клинтон и властей Украины
    17:06 17.08.2017
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    Только прозрачное и тщательное расследование фактов незаконного вмешательства украинских должностных лиц в избирательную кампанию США может восстановить доверие стратегического партнёра к Украине, заявил народный депутат Андрей Деркач.
    Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон с Президентом Украины Петром Порошенко
    СМИ: нардеп потребовал расследовать вмешательство Украины в выборы в США
    14:03 17.08.2017
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    По мнению нардепа Андрея Деркача, власти должны начать расследование в отношении незаконного вмешательства в выборы президента США.
    Андрей Деркач. Архивное фото
    Нардеп Деркач объявил о выходе из депутатской группы "Воля народа"
    16:21 26.01.2016
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    О выходе Андрея Деркача из депутатской группы заявил на заседании парламента во вторник первый заместитель председателя Верховной Рады Андрей Парубий.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Изумительная девушка-диджей восхищает провокационными снимками 
    21:21 09.03.2018
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    Английская гламурная модель, диджей, музыкальный продюсер и предприниматель Лорен Поуп восхищает поклонников невероятными снимками и красивой фигурой.
    Перед концертами в США Лорак похвасталась отличными формами в наряде без белья
    01:29 10.03.2018
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    На фото заметно, что под полупрозрачный наряд певица не надела белье, и может похвастаться не только стройными ножками, которые выгодно подчеркнуты мини-платьем, но и своими формами.
    Украинцы разбегаются из страны кто-куда: кто виноват?
    12:57 10.03.2018
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    Украинский работодатель сегодня ощущает себя неконкурентным на рынке труда: в Польше или в Чехии даже низкоквалифицированные работники получают в среднем в три раза больше, чем в Украине, считают эксперты.
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