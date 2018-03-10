Согласно информации, 25 человек получили огнестрельные ранения, три человека пострадали по другим причинам. Как написала полиция на своей странице в Twitter, на данный момент предполагается, что все выживут.
Верховный суд штата постановил, что суд низшей инстанции превысил свои полномочия, приостановив применение смертной казни на неопределенный срок. При этом верховный суд ввел собственный мораторий на казнь восьми заключенных.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".