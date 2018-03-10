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    Арканзас

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 6
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    Фура, перевозившая тонны пиццы, врезалась в эстакаду. Видео
    В США тонны замороженной пиццы заблокировали шоссе 
    04:27 11.08.2017
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    Очистным бригадам потребовалось несколько часов, чтобы убрать последствия ДТП с участием фуры, перевозившей замороженную пиццу в американском штате Арканзас.
    Скорая в США. Архивное фото
    Стрельба в ночном клубе в Арканзасе: пострадали 28 человек - полиция
    19:13 01.07.2017
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    Согласно информации, 25 человек получили огнестрельные ранения, три человека пострадали по другим причинам. Как написала полиция на своей странице в Twitter, на данный момент предполагается, что все выживут.
    Взрывотехники в США не смогли взорвать мост с первой попытки
    Взрывотехники в США не смогли взорвать мост с первой попытки 
    20:02 12.10.2016
    225
    В американском штате Арканзас старый мост дал настоящий отпор взрывотехникам при попытке сноса. Инженерам потребовалось 5 часов, чтобы уничтожить 93-летнюю конструкцию при помощи взрывчатки.
    Тюрьма в США. Архивное фото
    Верховный суд Арканзаса не стал восстанавливать смертную казнь
    04:36 21.10.2015
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    Верховный суд штата постановил, что суд низшей инстанции превысил свои полномочия, приостановив применение смертной казни на неопределенный срок. При этом верховный суд ввел собственный мораторий на казнь восьми заключенных.
    Поезд в США
    Поезд сошел с рельсов в США, 12 пассажиров ранены
    19:59 16.10.2014
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    В офисе шерифа округа Вашингтон телеканалу KNWA сообщили, что информация об инциденте уточняется. Не исключено, что на месте аварии произошел взрыв.
    Хиллари Клинтон
    Хиллари Клинтон победит на выборах президента США в 2016 г - Баффет
    09:27 08.10.2014
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    Такое мнение высказал американский миллиардер и инвестор Уоррен Баффет. Сама 66-летняя Хиллари Клинтон до сих пор не подтвердила, что будет бороться за высший пост.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
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    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
    Мы все идиоты с ограниченной точкой зрения и большим достоинством
    17:14 09.03.2018
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    Нужно быть "идиотом", чтобы не увидеть и не оценить всего масштаба происшедшего со страной за последние четыре года с момента торжества европейского выбора Украины после Революции Достоинства.
    Весна Юлии Тимошенко: война или перемирие?
    14:29 09.03.2018
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    Весна-2018 станет для лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко важнейшим этапом в реализации полномасштабного плана по возвращению в большую политику.
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