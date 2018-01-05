ФБР начало новое расследование в отношении Хиллари Клинтон

PAUL J. RICHARDS / AFP1

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. Федеральное бюро расследований (ФБР) начало новое расследование в отношении экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон из-за деятельности ее благотворительного фонда, сообщает издание Hill со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным источников издания, ФБР расследует, был ли связан фонд Clinton Foundation с нелегальной деятельностью в период, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США. Следователи стараются установить, получали ли "доноры" благотворительного фонда помощь со стороны государства после внесения пожертвований, а также ответить на вопрос, действовал ли Clinton Foundation в соответствии с налоговым законодательством.

Как сообщается, представители Хиллари Клинтон и благотворительного фонда пока никак не прокомментировали ситуацию.

Клинтон в бытность госсекретарем вела служебную переписку через личный почтовый сервер. ФБР в 2015-2016 годах проводило в связи с этим расследование на предмет возможной утечки секретной информации. По итогам проверки ФБР не нашло в действиях Клинтон состава преступления, хотя было установлено, что около 100 писем содержали секретную информацию, а еще около 30 тысяч электронных писем Клинтон удалила вопреки правилам, сославшись на то, что они носили частный характер.

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Новости о приостановке, возобновлении и повторной приостановке расследования против Клинтон оказали большое влияние на популярность Клинтон в преддверии президентских выборов в 2016 году, которые экс-госсекретарь проиграла Дональду Трампу.