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    Во время поездки в Индию Клинтон попала в больницу

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    Политик обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан. По информации врачей, Клинтон сломала руку, поскользнувшись в ванной в гостинице при одной из крупнейших частных резиденций в мире Умайд-Бхаван.
    Хиллари Клинтон
    Brendan Smialowski / AFP

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина

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    Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поломала запястье и попала в больницу, совершая частное турне по Индии, сообщает газета Times of India, ссылаясь на неназванного сотрудника частной клиники Goyal Hospital.

    По данным СМИ, 70-летний политик обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан. По информации врачей, Клинтон сломала руку, поскользнувшись в ванной в гостинице при одной из крупнейших частных резиденций в мире Умайд-Бхаван. Дворец назван по имени махараджи Умайда Сингха, предка современного махараджи Джодхпура.

    "Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину в области запястья. Пациентке рекомендовано сохранять покой в течение нескольких дней, а также наложить эластичный бинт", — сказал сотрудник медучреждения на условиях анонимности.

    Напомним, в начале года пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк.

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