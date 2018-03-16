Во время поездки в Индию Клинтон попала в больницу

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина.

Экс-госсекретарь и бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон поломала запястье и попала в больницу, совершая частное турне по Индии, сообщает газета Times of India , ссылаясь на неназванного сотрудника частной клиники Goyal Hospital.

По данным СМИ, 70-летний политик обратилась за медицинской помощью в городе Джодхпур, штат Раджастан. По информации врачей, Клинтон сломала руку, поскользнувшись в ванной в гостинице при одной из крупнейших частных резиденций в мире Умайд-Бхаван. Дворец назван по имени махараджи Умайда Сингха, предка современного махараджи Джодхпура.

"Мы провели компьютерную томографию, сделали рентгеновские снимки и обнаружили трещину в области запястья. Пациентке рекомендовано сохранять покой в течение нескольких дней, а также наложить эластичный бинт", — сказал сотрудник медучреждения на условиях анонимности.

Напомним, в начале года пожар произошел в доме Билла и Хиллари Клинтон в городе Чаппаква в штате Нью Йорк.