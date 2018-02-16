Трамп считает, что спецрасследование показало отсутствие его сговора c РФ

Brendan Smialowski / AFP

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп рад, что расследование спецпрокурора по России Роберта Мюллера показывает отсутствие сговора между кампанией Трампа и РФ, заявили в Белом доме.

"Президент Трамп полностью проинформирован по данному вопросу и рад увидеть, что расследование спецпрокурора Мюллера и дальше показывает, что сговора между кампанией Трампа и Россией не было, и что исход выборов не был изменен, и на него не было оказано влияние", — говорится в заявлении, поступившем в РИА Новости.

Читайте также: ТОП тем в мире: эхо вируса NotPetya, "Северный поток-2" и Украина

Президент Трамп заявил, что "мы должны объединиться как американцы для защиты целостности нашей демократии и наших выборов".

"Мы не можем допустить, чтобы те, кто пытался посеять путаницу, раздор и злобу, добились успеха", — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что пришло время остановить "партизанские атаки, дикие и ложные обвинения и надуманные теории, которые служат только для продвижения повесток дня таких плохих игроков, как Россия".

Читайте также: В сети появилось новое видео с места стрельбы в школе во Флориде

Спецпрокурор США Мюллер в пятницу, 16 февраля, предъявил 13 россиянам и трем компаниям из РФ обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество", говорится в обвинительном заключении. Из физических лиц в обвинительное заключение включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.