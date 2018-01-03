ТОП в мире за 3 января: протесты в Иране продолжаются, Трамп пугает Ына

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РИА Новости Украина

Цена протестов в Иране

Ведущие мировые издания оценивают возможные сценарии развития ситуации в Иране, где с прошлой недели не прекращаются массовые протесты. Газета Wall Street Journal считает, что недовольство граждан вызвано расходами правительства Ирана на иностранные конфликты, и "Ирану придется заплатить высокую цену за дорогостоящие усилия по демонстрации своей силы за пределами страны на Ближнем востоке". "Оставьте Сирию, подумайте о нас!" — приводит WSJ лозунги протестующих.

Издание также обращает внимание на внешнеполитические последствия внутренних конфликтов: по данным журналистов, Белый дом может ввести новые санкции против Исламской республики, а их непосредственными адресатами, вероятнее всего, станут структуры Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Как отмечает журнал Time, волна протестов в Иране демонстрирует "раскол в сердце страны".

"То, что мы видим сейчас, является результатом недоверия между государством и народом", — цитирует журнал иранского политолога и профессора Амира Мохеббана. В свою очередь, газета Washington Post добавляет, что антиправительственные лозунги и нападения протестующих на здания правительства "нарушили табу, существовавшие в системе, которая не терпит даже малейшего инакомыслия". Газета New York Times отмечает, что протесты по поводу экономического недовольства в стране не новое явление, но теперь "они вырвались на поверхность и стали резонансным общенациональным криком справедливости и равенства". Однако газета также добавляет, что "Иран пережил многочисленные общественные и политические волнения, правительство овладело искусством выживания в кризисах, и они вполне могут пережить и этот раунд".

Оливковая ветвь или червяк на крючке?

Северокорейское предложение о диалоге, обращенное к Сеулу, является попыткой разбить союз между США и Южной Кореей или же просто выиграть время, полагают эксперты, опрошенные рядом мировых СМИ после сенсационных сообщений о возможности межкорейских переговоров в разгар эскалации напряженности на полуострове.

В понедельник Ким Чен Ын в обращении к народу пожелал успеха зимней Олимпиаде в Пхёнчхане и выразил надежду на участие в ней северокорейских спортсменов. В ответ во вторник Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры высокопоставленных представителей для обсуждения этого вопроса, а также и других вопросов по улучшению отношений между Югом и Севером.

"Северная Корея закидывает удочку, пытаясь найти трещину в отношениях между Сеулом и Вашингтоном с конечной целью разрушить их альянс", — заявил газете Financial Times Пон Юнсик из исследовательского университета Йонсей. Газета Washington Post приводит мнение неуказанных экспертов, предупреждающих, что Пхеньян, вероятнее всего, "позаимствовал этот ход из зачитанного учебника" в надежде добиться облегчения санкций и выиграть еще немного времени для совершенствования своей ядерной программы, не соглашаясь при этом на реальные уступки. Wall Street Journal отмечает, что в Белом доме отказались комментировать вопрос о поддержке межкорейских переговоров, заявив, что политика США в отношение КНДР не изменилась. Британская Guardian обращает внимание на жесткие слова постоянного представителя США в ООН Никки Хэйли, заявившей, что Вашингтон не принимает всерьез переговоры, на которых не обсуждается денуклеаризация полуострова.

Чья кнопка больше

Через несколько часов после выступления Никки Хейли и пресс-службы Белого дома мировым СМИ пришлось в срочном порядке дополнять материалы по северокорейской тематике, ввиду скандального заявления президента Дональда Трампа. В своем микроблоге Twitter Трамп написал: "Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что "ядерная кнопка постоянно находится на его столе" … у меня тоже есть ядерная кнопка, но она гораздо больше и гораздо более мощная, чем его, и моя кнопка работает!".

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Газета Guardian называет публикацию Трампа "провокационной" и говорит, что он издевается над Ким Чен Ыном и "хвастается перед ним размером своей ядерной кнопки". Газета Independent приводит слова конгрессмен Эрик Суолуэлл, который считает действия Трампа "безумием" и просит соотечественников сказать президенту, что "это не нормальное поведение". "Если вы любите нашу страну, помогите мне положить конец этому безумию", — добавляет Суолуэлл. Издание Hill отмечает, что Трамп "бросил вызов" заявлению лидеру КНДР о том, что Северная Корея стала функциональной ядерной державой.

В свою очередь, газета New York Times считает, что президент США "вновь воскресил перспективу ядерной войны с КНДР", хвастаясь тем, что он командует "гораздо большим и более мощным арсеналом оружия массового уничтожения". Трамп не побоялся опубликовать такое "провокационное заявление", в то время как его предшественники "воздерживались от подобных издевательских перепалок, так как считали, что это неразумное и неоправданное поощрение страны-отшельника", — добавляет газета.

Утечка мозгов из АНБ

Самые одаренные сотрудники покидают Агентство национальной безопасности (АНБ) США из-за низкой зарплаты и падающего морального духа, пишет газета Washington Post, посвятившая обширный материал "утечке мозгов" из ведомства — крупнейшего в разведывательном сообществе США.

Бывшие и нынешние сотрудники американской администрации сообщили изданию, что речь идет о нескольких сотнях хакеров, инженеров и программистов, покинувших АНБ, начиная с 2015 года.

"Синонимы к слову "эпидемия" — лучший способ описать это (бегство сотрудников)", — заявила Эллисон Энн Уильямс, бывший старший аналитик АНБ, которая покинула службу в 2016 году, чтобы создать собственную компанию в сфере кибербезопасности. Женщина отметила, что более десяти сотрудников ее стартапа являются выходцами из АНБ. По словам одного из собеседников издания, некоторые подразделения спецслужбы потеряли до половины персонала, в результате чего реализация ряда программ по сбору разведывательной информации замедлилась или вовсе была свернута.

Замглавы агентства Джордж Барнс, служащий здесь более 30 лет, объяснил отток квалифицированных специалистов дисбалансом спроса между АНБ и внешним рынком. Как отмечает газета, в частном секторе в США открыто более 270 тысяч вакансий в области кибербезопасности. При этом спрос в отрасли настолько велик, что даже не занимающий руководящих постов профессионал будет зарабатывать больше топ-менеджеров АНБ.