Он потерял рассудок. Трамп отмежевался от бывшего советника Бэннона

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп публично отмежевался от своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона. По заявлению Трампа, Бэннон не имел влияния в Белом доме, давал утечки в прессу и после отставки "потерял рассудок".

"Стив Бэннон не имеет никакого отношения ко мне или к моему президентству. Когда он был уволен, он потерял не только работу, но и рассудок", — заявил Трамп.

Бэннон, считавшийся одним из ближайших советников Трампа, был уволен в августе. После этого он неоднократно критиковал ряд сотрудников нынешней администрации, включая окружение Трампа.

Однако, по заявлению президента США, Бэннон был лишь сотрудником предвыборного штаба, нанятым уже после того, как Трамп обеспечил себе выдвижение в президенты. "Стив имел очень мало отношения к моей исторической победе", — говорится в письменном заявлении Трампа, которое распространил Белый дом.

"Стив не является представителем моих избирателей — он участвует в этом лишь ради самого себя. Стив притворяется, будто он воюет со СМИ, которые он называет "оппозиционной партией", однако время в Белом доме он провел за сливанием в СМИ ложной информации для того, чтобы показаться намного более важным, чем он был на самом деле", — заявил Трамп. Президент добавил, что редко встречался с Бэнноном. "Он лишь притворяется, что имел влияние, чтобы одурачить немногих из числа людей, у которых нет ни доступа (к президенту — ред.), ни понятия. Этим людям он помог писать фальшивые книги", — заявил Трамп.