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    Трамп заявил об отсутствии у палестинцев уважения и благодарности к США

    Тема:

    Погромы будут? Трамп высказался по Иерусалиму (58)

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    Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Палестина "не хочет вести переговоры о мирном договоре с Израилем", несмотря на то, что США сняли с повестки дня вопрос об Иерусалиме.
    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, заявил президент США Дональд Трамп. В этой связи он поставил под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".

    Президент США Дональд Трамп
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Возбудитель спокойствия. Беспорядки после слов Трампа по Иерусалиму

    "Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения", — написал он в Twitter.

    По его словам, Палестина "не хочет вести переговоров о мирном договоре с Израилем".

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    Трамп добавил, что США сняли Иерусалим, "самую сложную часть", с повестки переговоров. "Но когда палестинцы не хотят вести мирные переговоры, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?" — написал Трамп.

    Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг, 20 декабря, за документ проголосовали 128 стран, против — 9, еще 35 воздержались. Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Резолюция также "требует, чтобы все государства" "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями (СБ ООН)".

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