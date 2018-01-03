Трамп заявил об отсутствии у палестинцев уважения и благодарности к США

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Палестина не заинтересована в мирных переговорах с Израилем, заявил президент США Дональд Трамп. В этой связи он поставил под вопрос выделение ей "сотен миллионов долларов в год".

"Мы платим миллиарды долларов ни за что не только Пакистану, но и многим другим странам. К примеру, мы платим палестинцам сотни миллионов долларов в год и не получаем взамен благодарности и уважения", — написал он в Twitter.

По его словам, Палестина "не хочет вести переговоров о мирном договоре с Израилем".

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Трамп добавил, что США сняли Иерусалим, "самую сложную часть", с повестки переговоров. "Но когда палестинцы не хотят вести мирные переговоры, почему мы должны платить им в будущем такие огромные суммы?" — написал Трамп.

Напомним, Генеральная Ассамблея ООН 21 декабря приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима в качестве столицы Израиля, в ходе голосования в четверг, 20 декабря, за документ проголосовали 128 стран, против — 9, еще 35 воздержались. Согласно принятому документу, "любые решения и действия, которые предполагают изменение характера, статуса и демографического состава Священного города Иерусалима, не имеют юридической силы, являются недействительными и должны быть отменены". Резолюция также "требует, чтобы все государства" "не признавали никаких действий или мер, которые расходятся с резолюциями (СБ ООН)".